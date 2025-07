У центрі Нью-Йорка озброєний чоловік вбив чотирьох людей і наклав на себе руки

У центрі Нью-Йорка сталася стрілянина, внаслідок якої загинули п’ятеро людей, зокрема офіцер нью-йоркської поліції, який був не при виконанні службових обов’язків.

Про це повідомляє Associated Press та CNN.

Інцидент стався на Мангеттені в офісній будівлі, де розміщенні штаб-квартири інвестиційної компанії Blackstone і Національної футбольної ліги. Невідомо, чи були пов’язані ці компанії або будь-яка інша зі стріляниною.

За даними правоохоронців, нападником виявився житель Лас-Вегаса Девон Тамура.

Пізніше його знайшли мертвим із вогнепальним пораненням, якого, як вважають, він завдав собі сам після того, як забарикадувався на 33-му поверсі.

27-річний Тамура був озброєний гвинтівкою М4. Зайшовши до будівлі, він відкрив вогонь по офіцеру поліції Нью-Йорка, коли той увійшов до будівлі, після чого застрелив жінку, яка намагалася сховатися.

Нападник продовжив стрілянину у вестибюлі. Потім він пішов до ліфта, де застрелив охоронця, а піднявшись на один поверх – убив жінку.

У соцмережах люди, що були на той момент у будівлі, показали кадри, як вони забарикадувалися після вистрілів у приміщенні.

