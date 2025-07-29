Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Що зміниться для ВПО з 1 серпня: виплати, житло та працевлаштування
Пояснюємо
Як підписати документ електронним підписом: покрокова інструкція
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

У центрі Нью-Йорка озброєний чоловік вбив чотирьох людей і наклав на себе руки

поліція Нью-Йорка
Фото: Unsplash

У центрі Нью-Йорка сталася стрілянина, внаслідок якої загинули п’ятеро людей, зокрема офіцер нью-йоркської поліції, який був не при виконанні службових обов’язків.

Про це повідомляє Associated Press та CNN.

Стрілянина в Нью-Йорку

Інцидент стався на Мангеттені в офісній будівлі, де розміщенні штаб-квартири інвестиційної компанії Blackstone і Національної футбольної ліги. Невідомо, чи були пов’язані ці компанії або будь-яка інша зі стріляниною.

Зараз дивляться

За даними правоохоронців, нападником виявився житель Лас-Вегаса Девон Тамура.

Пізніше його знайшли мертвим із вогнепальним пораненням, якого, як вважають, він завдав собі сам після того, як забарикадувався на 33-му поверсі.

27-річний Тамура був озброєний гвинтівкою М4. Зайшовши до будівлі, він відкрив вогонь по офіцеру поліції Нью-Йорка, коли той увійшов до будівлі, після чого застрелив жінку, яка намагалася сховатися.

Нападник продовжив стрілянину у вестибюлі. Потім він пішов до ліфта, де застрелив охоронця, а піднявшись на один поверх – убив жінку.

У соцмережах люди, що були на той момент у будівлі, показали кадри, як вони забарикадувалися після вистрілів у приміщенні.

У поліції заявили, що нападник мав “задокументовану історію психічного здоров’я”, але його мотив досі невідомий. Правоохоронці розслідують, чому нападник обрав саме ту офісну будівлю.

Після стрілянини поліцейські обшукали автомобіль підозрюваного, де знайшли чохол від гвинтівки з патронами, заряджений револьвер, набої і магазини, рюкзак, а також ліки, які були йому приписані.

Читайте також
У Теннессі на зустрічі випускників сталася стрілянина: поранені чотири людини
Стрілянина у Теннессі: що відомо про інцидент на зустрічі випускників

Пов'язані теми:

Нью-ЙоркСтрілянинаСША
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь