У центрі Нью-Йорка озброєний чоловік вбив чотирьох людей і наклав на себе руки

У центрі Нью-Йорка сталася стрілянина, внаслідок якої загинули п’ятеро людей, зокрема офіцер нью-йоркської поліції, який був не при виконанні службових обов’язків.

Про це повідомляє Associated Press та CNN.

Стрілянина в Нью-Йорку

Інцидент стався на Мангеттені в офісній будівлі, де розміщенні штаб-квартири інвестиційної компанії Blackstone і Національної футбольної ліги. Невідомо, чи були пов’язані ці компанії або будь-яка інша зі стріляниною.

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За даними правоохоронців, нападником виявився житель Лас-Вегаса Девон Тамура.

Пізніше його знайшли мертвим із вогнепальним пораненням, якого, як вважають, він завдав собі сам після того, як забарикадувався на 33-му поверсі.

27-річний Тамура був озброєний гвинтівкою М4. Зайшовши до будівлі, він відкрив вогонь по офіцеру поліції Нью-Йорка, коли той увійшов до будівлі, після чого застрелив жінку, яка намагалася сховатися.

Нападник продовжив стрілянину у вестибюлі. Потім він пішов до ліфта, де застрелив охоронця, а піднявшись на один поверх – убив жінку.

У соцмережах люди, що були на той момент у будівлі, показали кадри, як вони забарикадувалися після вистрілів у приміщенні.

Photo from inside the office building in Manhattan, New York, where a gunman opened fire. pic.twitter.com/uVwqj2mj4h — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 29, 2025

У поліції заявили, що нападник мав “задокументовану історію психічного здоров’я”, але його мотив досі невідомий. Правоохоронці розслідують, чому нападник обрав саме ту офісну будівлю.

Після стрілянини поліцейські обшукали автомобіль підозрюваного, де знайшли чохол від гвинтівки з патронами, заряджений револьвер, набої і магазини, рюкзак, а також ліки, які були йому приписані.

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