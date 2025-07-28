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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

Заява Трампа про дедлайн для Путіна спричинила обвал російських акцій

Трамп і Путін
Фото: Факти ICTV

Російський ринок акцій перейшов у режим стрімкого падіння котирувань після заяви президента США Дональда Трампа про зменшення дедлайну кремлівському диктатору Володимиру Путіну на досягнення мирної угоди з Україною.

Обвал російських акцій після заяви Трампа

Індекс Московської біржі, що відображає котирування акцій найбільших російських компаній, знизився з 2 777,3 до 2 727,2 пункту після заяви президента США Трампа.

Як повідомляють російські видання, за одну годину (з 14:55 до 16:08 за місцевим часом) індекс втратив 1,8%, або $1,4 млрд за капіталізацією.

Зараз дивляться

До 16:31 акції Сбербанку знизились на 1,22%, російського Газпрому – на 2,77%, нафтової компанії Лукойл – на 1,11%, а судноплавного підприємства Совкомфлот – на 2,24%.

Водночас збитків зазнали й інші компанії. Серед них – гірничодобувна і металургійна компанія Мечел, яка втратила у ціні майже 3%.

Ще близько 3,2% – газова компанія Новатек, на 4% впали акції авіаперевізника Аерофлот.

Крім цього, відбулося ослаблення російського рубля. Зокрема, юань став дорожчим на майже 2%, до 11,27 рубля. Курс долара на Форексі збільшився на 2,1%, до 81,05 рубля.

Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про нову умову для російського диктатора Володимира Путіна. Тепер глава Кремля має 10-12 днів на укладення мирної угоди з Україною.

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