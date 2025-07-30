18 країн ЄС хочуть залучити €127 млрд євро на оборону в межах програми SAFE

18 держав — членів Європейського Союзу вже подали заявки на участь у новій оборонній програмі SAFE (Security Action for Europe), загальна сума яких сягнула щонайменше 127 мільярдів євро.

Про це йдеться в офіційній заяві Європейської комісії.

18 країн ЄС претендують на 127 млрд євро для оборонних закупівель: що відомо

У Єврокомісії повідомили, що заявки на доступ до кредитування подали такі країни: Бельгія, Болгарія, Чехія, Естонія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина та Фінляндія.

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SAFE має на меті мобілізувати до 150 млрд євро інвестицій у безпеку та оборону ЄС. Як підкреслив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, така активність свідчить про єдність та амбіції Євросоюзу в галузі безпеки та оборони.

Подання заявок відкрито до 30 листопада 2025 року.

Нагадаємо, у довгостроковому фінансовому плані Європейського Союзу (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 роки передбачено виділення €100 млрд на підтримку України.

Проєкт бюджету ще мають розглянути Європейський парламент і Європейська рада. Остаточне затвердження фінансового плану на 2028-2034 роки має відбутися до кінця 2027 року.

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