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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
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Канада може визнати Палестину: питання винесуть на засідання уряду

Канада може визнати Палестину
Фото: Pexels

Кабінет міністрів Канади розмірковує над можливістю визнання незалежної палестинської держави.

Питання буде винесено на засідання уряду в середу, 30 липня, повідомляє CBC з посиланням на урядове джерело.

Очікується, що прем’єр-міністр Марк Карні проведе віртуальну зустріч із членами кабінету для обговорення ситуації на Близькому Сході.

Зараз дивляться

За словами співрозмовника, наразі остаточного рішення щодо визнання Палестини не ухвалено. Також розглядається, чи варто встановлювати певні умови для такого кроку.

Позиції Великої Британії та Франції

Обговорення в Канаді почалося після заяви прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про намір визнати Палестину вже у вересні. Це станеться, якщо Ізраїль не погодиться на припинення вогню в Газі, не дозволить ООН доставити гуманітарну допомогу і не зробить кроків до мирного врегулювання.

Франція оголосила про аналогічний намір тижнем раніше. Президент Емманюель Макрон заявив, що іншого шляху, окрім визнання Палестини, немає. Франція планує зробити це на Генеральній асамблеї ООН восени – без додаткових умов.

У Канаді прем’єр Марк Карні раніше наголошував, що підтримує ідею двох держав — “вільної та життєздатної Палестини, яка існуватиме поруч з Ізраїлем у мирі та безпеці”.

Після цього уряд Канади оголосив про виділення $10 млн на підготовку Палестинської автономії до управління майбутньою державою, а також про додаткові $30 млн гуманітарної допомоги для населення Сектору Гази.

Критика з боку Ізраїлю та США

У відповідь на заяву Британії, МЗС Ізраїлю опублікувало заяву в соцмережі X, в якій назвало зміну позиції Лондона “винагородою для Хамас” і “перешкодою для досягнення припинення вогню та звільнення заручників”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наголосив, що створення палестинської держави в поточних умовах є загрозою.

– Такий крок – це винагорода для терористів і пряма загроза: ще одна територія може перетворитися на осередок впливу Ірану, як це вже сталося з Газою, – заявив він.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп, який обговорював питання визнання Палестини зі Стармером під час зустрічі в Шотландії, також розкритикував ідею.

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