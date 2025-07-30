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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Німеччина та Італія заблокували санкції ЄС проти Ізраїлю

ЄС не зміг ухвалити перші санкції проти Ізраїлю через Газу
Фото: Getty Images

Європейський Союз не зміг досягти домовленості щодо введення санкцій проти Ізраїлю через катастрофічну гуманітарну ситуацію в секторі Газа.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Блокування ініціативи в Брюсселі

Євросоюз не зміг ухвалити рішення про часткове припинення участі Ізраїлю в програмі Horizon Europe — одному з головних науково-дослідних проєктів ЄС.

Зараз дивляться

За даними німецьких джерел, ініціативу заблокували Німеччина та Італія.

Обговорення в Комітеті постійних представників країн ЄС у Брюсселі завершилися без результату.

Це означає, що пропозиція Єврокомісії про перші символічні санкції проти Ізраїлю провалилася.

Ініціатива була спричинена війною в Газі та діями Ізраїлю, які, на думку деяких європейських політиків, суперечать міжнародному гуманітарному праву. Проте позиція окремих країн-членів зупинила навіть цей обмежений крок.

Зміна риторики США

На тлі провалу в ЄС, Президент США Дональд Трамп уперше відкрито закликав Ізраїль активніше надавати гуманітарну допомогу Газі. Після зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн він заявив:

— Незалежно від того, чи називаєте ви це голодом чи ні, це діти, які голодують.

За даними видання, це свідчить про помітну зміну позиції Вашингтона та зростання міжнародного тиску на Ізраїль.

Гуманітарна допомога від Німеччини

Тим часом канцлер ФРН Фрідріх Мерц оголосив про початок гуманітарної операції: два літаки Бундесверу вилетіли для скидання допомоги над Газою.

Підготовка відбувається в Йорданії.

Проте гуманітарні організації ставлять під сумнів доцільність такої операції, вказуючи на мізерні обсяги, високу вартість і ризики для цивільного населення.

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ЄСІталіяНімеччинасанкціїСектор Газа
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