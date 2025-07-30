США не гарантували балтійським країнам збереження військової присутності — Естонія

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви відвідали Пентагон для зустрічі з новим главою Міноборони США Пітом Гегсетом.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ганно Певкур, передає Bloomberg.

Трамп готує скорочення контингенту США в Європі: що відомо

Під час перемовин Сполучені Штати не надали балтійським країнам гарантій щодо збереження своєї військової присутності в регіоні.

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За словами Певкура, США пообіцяли попереджати союзників по НАТО про будь-які зміни, зокрема й щодо можливого виведення американських військ з Європи.

— Було взято зобов’язання, що одноразове рішення не буде ухвалено так, щоб воно стало несподіванкою для Європи. Це буде обговорено, — зазначив міністр.

Під час зустрічі балтійські міністри підкреслили важливість американської військової присутності для стримування Росії.

— Наше послання Пентагону було чітким. Вам потрібно бути там, де є загроза, і союзникам мудро триматися разом і тримати головні двері НАТО зачиненими, — сказав Певкур.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявив про можливе скорочення контингенту американських військ у Європі. За його словами, з країн НАТО на європейському континенті можуть вивести близько 80 тисяч солдатів. Крім того, Вашингтон вимагає від союзників збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

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