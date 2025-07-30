США погрожує Китаю 100% митами через закупівлю нафти з РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у вівторок, що попередив представників Китаю про можливі жорсткі тарифи, якщо Пекін і далі закуповуватиме російську нафту, що підпадає під санкції.

Про це повідомляє Reuters.

США застерегли Китай від закупівлі російської нафти

За його словами, ці обмеження можуть бути реалізовані відповідно до нового законодавства, яке розглядається в Конгресі США.

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Про це Бессент повідомив на завершення дводенних торговельних переговорів між США та Китаєм, які проходили в Стокгольмі.

Американський чиновник наголосив, що у відповідь почув від китайської сторони, що Пекін має намір захищати свій енергетичний суверенітет.

Крім цього, Бессент також висловив офіційну позицію США щодо закупівель Китаєм іранської нафти, яка також підпадає під міжнародні санкції.

Він наголосив, що такі дії викликають глибоке занепокоєння Вашингтона.

Окремо міністр звернув увагу на експорт товарів подвійного призначення з Китаю до Росії.

За його словами, обсяг таких поставок перевищив 15 мільярдів доларів, що, за оцінкою США, сприяє продовженню військових дій Москви проти України.

Раніше повідомлялося що під час торговельних переговорів у Стокгольмі між Китаєм та США може бути продовжене перемир’я у митних обмеженнях ще на 90 днів.

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