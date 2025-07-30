Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Ми рекомендуємо
Відстрочки у Резерв+, повернення із СЗЧ та Доступні ліки: що зміниться з 1 серпня
Формула-1: де дивитися трансляції перегонів в Україні сезону-2025
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна обійшла Росію завдяки перемогам Шахтаря і Динамо
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

США погрожує Китаю 100% митами через закупівлю нафти з РФ

США попередили Китай про тарифи за купівлю російської нафти під санкціями
Фото: Офіс президента

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у вівторок, що попередив представників Китаю про можливі жорсткі тарифи, якщо Пекін і далі закуповуватиме російську нафту, що підпадає під санкції.

Про це повідомляє Reuters.

США застерегли Китай від закупівлі російської нафти

За його словами, ці обмеження можуть бути реалізовані відповідно до нового законодавства, яке розглядається в Конгресі США.

Зараз дивляться

Про це Бессент повідомив на завершення дводенних торговельних переговорів між США та Китаєм, які проходили в Стокгольмі.

Американський чиновник наголосив, що у відповідь почув від китайської сторони, що Пекін має намір захищати свій енергетичний суверенітет.

Крім цього, Бессент також висловив офіційну позицію США щодо закупівель Китаєм іранської нафти, яка також підпадає під міжнародні санкції.

Він наголосив, що такі дії викликають глибоке занепокоєння Вашингтона.

Окремо міністр звернув увагу на експорт товарів подвійного призначення з Китаю до Росії.

За його словами, обсяг таких поставок перевищив 15 мільярдів доларів, що, за оцінкою США, сприяє продовженню військових дій Москви проти України.

Раніше повідомлялося що під час торговельних переговорів у Стокгольмі між Китаєм та США може бути продовжене перемир’я у митних обмеженнях ще на 90 днів.

Читайте також
США призупинили обмеження на експорт технологій до Китаю: ЗМІ назвали причину
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін

Пов'язані теми:

КитайнафтаСША
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь