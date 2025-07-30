Трамп запровадив 50% мита на імпорт продукції з міді до США

Президент США Дональд Трамп 30 липня підписав указ про запровадження 50-відсоткового мита на окремі види імпортної продукції з міді.

У Білому домі пояснили, що рішення ухвалено з міркувань національної безпеки, пише Reuters.

Трамп ввів 50% мито на імпорт міді

Мито почне діяти з 1 серпня і стосуватиметься напівфабрикатної мідної продукції та виробів, які мають високий вміст міді.

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При цьому нові тарифи не поширюватимуться на мідну сировину, зокрема мідні руди, концентрати, штейни, мідний брухт тощо.

Запровадження мита стало результатом розслідування, розпочатого у лютому за дорученням президента Трампа в межах розділу 232 закону про розширення торгівлі.

Цей механізм дозволяє вживати торговельні заходи, якщо імпорт загрожує безпеці США.

Окрім мит, указ також передбачає кроки на підтримку внутрішнього виробництва.

Зокрема, 25% високоякісного мідного брухту, виробленого на території США, обов’язково має залишатися в країні для продажу на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, 10 липня Трамп анонсував введення з 1 серпня тарифу в 50% на імпорт продукції з міді.

– Після отримання надійної оцінки національної безпеки я оголошую про 50% тариф на мідь, який набуде чинності 1 серпня 2025 року, – написав Трамп у соцмережі The Truth Social.

Президент звинуватив у занепаді мідної промисловості США попередні адміністрації.

Він наголосив, що мідь є критично важливою для виробництва напівпровідників, літаків, акумуляторів для електромобілів і військової техніки.

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