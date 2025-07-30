Трамп змінює правила гри: Грем про закиди РФ щодо імунітету до санкцій

Заяву речника голови Кремля Дмитрія Пєскова про “імунітет” Росії до санкцій прокоментував сенатор-республіканець США Ліндсі Грем.

Грем про закиди РФ щодо імунітету до санкцій

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соцмережі Х прокоментував заяву прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова щодо того, що РФ продовжує стежити за заявами президента США Дональда Трампа щодо санкцій, але РФ “набула імунітет” до таких заходів завдяки багаторічному досвіду. Він погодився, що Росія “навчилась жити” із санкціями, проте наголосив, що президент Трамп “змінює правила гри”.

– (Трамп, – Ред.) збирається запровадити мита для країн, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину. Можливо, вам варто найближчим часом перевірити, чи поділяють ці країни ваше зарозуміле ставлення, – повідомив Грем.

Крім того, він зазначив, що більшість представників обох партій в Конгресі “готові допомогти президенту Трампу в цьому починанні”.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну 10 днів, починаючи від 29 липня, щоб досягти мирної угоди з Україною.

Трамп оголосив, що скоротить термін для Путіна щодо завершення війни проти України, погрожуючи Москві можливими економічними санкціями, якщо Кремль не вживе заходів для припинення бойових дій.

14 липня президент США спочатку оголосив 50-денний термін для Росії, який мав би закінчитися 2 вересня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.