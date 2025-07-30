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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Є багато ознак, що війна в Україні може бути призупинена – Туск

Дональд Туск
Фото: Depositphotos

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що існують ознаки, які можуть свідчити про можливе призупинення бойових дій в Україні найближчим часом.

Про це він сказав під час виступу у Технологічному інституті Повітряних сил у Варшаві, повідомляє TVP.

Дональд Туск заявив про можливу паузу у війні в Україні: що відомо

— Є хороший шанс, є багато ознак, які вказують на те, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена в найближчому майбутньому. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації, — сказав Туск.

Він наголосив, що незалежно від розвитку подій на фронті, Польща має бути готовою до оборони. За його словами, країна не може втрачати жодної години у посиленні своєї армії.

Зараз дивляться

Заява Туска прозвучала на тлі слів президента США Дональда Трампа, який днями дав російському диктатору Володимиру Путіну 10 днів для укладення мирної угоди з Україною. В іншому разі США запровадять вторинні санкції проти Москви. Раніше Трамп також скоротив термін із 50 до 10 днів, підкресливши своє розчарування позицією Кремля.

Нагадаємо, 18 держав — членів Європейського Союзу вже подали заявки на участь у новій оборонній програмі SAFE (Security Action for Europe), загальна сума яких сягнула щонайменше 127 мільярдів євро.

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