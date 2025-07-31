Дрони атакували радіозавод у Пензі, який виробляє засоби зв’язку для ЗС РФ

У російському місті Пенза дрони в ніч на четвер, 31 липня, атакували радіозавод, який спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для Збройних сил РФ.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Атака дронів на радіозавод у Пензі

Коваленко зазначив, що атакований дронами завод у Пензі спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для ЗС РФ, зокрема мобільних комплексів управління, систем автоматизованого бойового управління, а також командно-штабних машин на базі бронетехніки.

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Крім того, завод виробляє радіостанції для Сухопутних військ, Повітряно-десантних військ та Ракетних військ стратегічного призначення російської армії.

За словами Коваленка, радіозавод у Пензі є важливим підприємством ВПК Росії.

Російські Telegram-канали писали, що місцеві у Пензі чули вибухи, після чого було видно пожежу з чорним димом на одному з промислових об’єктів.

Російський губернатор Пензенської області Олег Мельниченко стверджував, що жертв і руйнувань нібито немає. Водночас він писав, що на території підприємства сталася пожежа, яку ліквідовують.

У цій області РФ “із метою безпеки” діють тимчасові обмеження мобільного інтернету. За словами Мельниченка, це нібито допомагає росіянам придушувати дрони.

Радіозавод у Пензі на карті

АТ Радіозавод (Пенза) – одне з провідних російських підприємств у сфері радіоелектроніки, що входить до холдингу Роселектроника держкорпорації Ростех.

Завод випускає системи автоматизованого управління для ППО, артилерії та берегових сил, включно з мобільними командними пунктами, системами радіолокаційної обробки та командними пунктами на шасі Тор і Тунгуска.

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