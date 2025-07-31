Трамп хоче домогтися припинення війни в Україні до 8 серпня – США в ООН

Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб угоду щодо припинення війни між РФ та Україною було досягнуто до 8 серпня.

Про це заявив представник Сполучених Штатів Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки ООН у четвер, 31 липня, пише Reuters.

Угода про припинення війни має бути укладена до 8 серпня

– І Росія, і Україна мають розпочати переговори про припинення вогню та досягнення стійкого миру. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня, – заявив Келлі.

Він додав, що Сполучені Штати готові запровадити додаткові заходи задля забезпечення миру.

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Нагадаємо, 28 липня президент США переглянув умови свого ультиматуму щодо вторинних тарифів для російського диктатора Путіна.

Термін, відведений на досягнення миру з Україною, було скорочено з 50 днів до 10-12.

У відповідь на це заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що така вимога є “кроком до війни” між Сполученими Штатами та Росією.

Трамп різко відповів на погрози з боку Медведєва та зазначив, що подібні заяви є небезпечними.

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