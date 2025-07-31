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Ірина Гамалій, редакторка сайту
2 хв.

Трамп хоче домогтися припинення війни в Україні до 8 серпня – США в ООН

Угода про припинення війни має бути укладена до 8 серпня – Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб угоду щодо припинення війни між РФ та Україною було досягнуто до 8 серпня.

Про це заявив представник Сполучених Штатів Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки ООН у четвер, 31 липня, пише Reuters.

Угода про припинення війни має бути укладена до 8 серпня

– І Росія, і Україна мають розпочати переговори про припинення вогню та досягнення стійкого миру. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня, – заявив Келлі.

Він додав, що Сполучені Штати готові запровадити додаткові заходи задля забезпечення миру.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 28 липня президент США переглянув умови свого ультиматуму щодо вторинних тарифів для російського диктатора Путіна.

Термін, відведений на досягнення миру з Україною, було скорочено з 50 днів до 10-12.

У відповідь на це заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що така вимога є “кроком до війни” між Сполученими Штатами та Росією.

Трамп різко відповів на погрози з боку Медведєва та зазначив, що подібні заяви є небезпечними.

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