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Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

У Сенат внесено законопроєкт про фонд фінансування зброї Україні – WSJ

Сенат США
Фото: Pexels

Сенатори-республіканці Роджер Вікер і Джим Ріш підготували законопроєкт, що пропонує створення спеціального фонду, який би наповнювався внесками європейських союзників України для фінансування поставок американського озброєння.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Що передбачає законопроєкт про мир

Законопроєкт про мир (Peace Act) від провідних республіканців Сенату (Вікер очолює Комітет Сенату з питань збройних сил) передбачає створення фонду в Казначействі США для прийому грошей від союзників.

Зараз дивляться

Очікується, що внески європейських партнерів становитимуть від $5 млрд до $8 млрд на рік.

Ці кошти Пентагон зможе використовувати для оплати замовлень військовим підрядникам з метою поповнення запасів американської військової техніки.

Це спростить передачу наявного обладнання в Україну.

 – Закон про мир, запропонований сенаторами Роджером Вікером (республіканець від штату Міссісіпі) та Джимом Рішем (республіканець від штату Айдахо), надає найдетальніший на сьогоднішній день план того, як Трамп може реалізувати свій новий план озброїти Київ за європейські кошти після того, як його зусилля щодо швидкого припинення війни в Україні зазнали невдачі, – пише видання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив 14 липня, що одна з країн готова передати Україні до 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot.

На зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Трамп додав, що Німеччина надасть Україні значну кількість озброєння, включаючи ЗРК Patriot.

Трамп також говорив, що ще кілька країн, які мають у своєму розпорядженні системи Patriot, готові передати їх Україні.

Сполучені Штати у майбутньому відшкодують союзникам ці втрати, виготовивши для них нові зенітно-ракетні комплекси.

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