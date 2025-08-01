Чотири танкери, що перевозять нафту з РФ, застрягли біля узбережжя Індії – Bloomberg

Згідно з супутниковими даними, чотири танкери з російською нафтою застрягли біля берегів Індії через відмову місцевих нафтопереробних заводів приймати вантажі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Чому Індія не приймає російські танкери

Згідно з даними навігаційного моніторингу, два танкери — Achilles та Elyte — стоять на якорі неподалік порту Джамнагар.

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Обидва судна завантажили нафту сорту Urals у російських портах Приморськ і Усть-Луга ще наприкінці червня.

Планувалося, що розвантаження відбудеться на початку серпня. Кожне судно перевозить близько 700 тис. барелів нафти.

Однак ці танкери входять до санкційних списків ЄС та Великої Британії, що значно ускладнює їх обробку в портах та робить співпрацю з ними ризикованою для індійських компаній.

Окрім них, ще два судна — Destan та Horae — також стоять біля індійського узбережжя, очікуючи на можливість розвантаження.

Вони транспортують нафту Urals, завантажену з РФ у період з 24 червня до 1 липня.

Destan також підпадає під західні санкції та, ймовірно, прямує до порту Сікка.

Натомість Horae не перебуває під санкційним тиском, але досі не має визначеного пункту призначення.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що індійські державні нафтопереробні компанії припинили закупівлі російської нафти минулого тижня через зменшення знижок і тиск з боку США.

Нагадаємо, що наприкінці липня президент США Дональд Трамп оголосив про мита до 25 % для Індії через те, що вона купує нафту і зброю в Росії.

Варто зазначити, що в першій половині 2025 року Росія залишалася головним постачальником нафти до Індії, на неї припадало 35% загального обсягу імпорту енергоресурсів країни.

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