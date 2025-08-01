Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Всім зробив гарно: Іво Бобул згадав свої чотири шлюби та найбільшу помилку
Що зміниться для ВПО з 1 серпня: виплати, житло та працевлаштування
Ми рекомендуємо
Відстрочки у Резерв+, повернення із СЗЧ та Доступні ліки: що зміниться з 1 серпня
Обірвати спілкування без пояснень: названо найжорсткішу форму психічного насильства
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

Путін ще у 1994 році висловлював претензії на Крим та Схід України — МЗС Німеччини

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін ще у 90-х зазіхав на території України.

Путін хотів напасти на Україну ще у 90-х

Згідно з архівними матеріалами німецького МЗС, ще у січні 1994 року Володимир Путін озвучував територіальні претензії на Крим, Схід України та Північний Казахстан, називаючи ці території “частиною Росії”.

Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel, посилаючись на дипломатичні документи, щойно оприлюднені в новому томі збірки Документи про зовнішню політику ФРН, який публікує Інститут новітньої історії в Мюнхені.

Зараз дивляться

У записці генерального консула ФРН у Санкт-Петербурзі від 14 січня 1994 року йдеться, що Путін “виразно” наголошував на своєму переконанні, ніби ці регіони “ніколи не були закордоном для Росії”.

Він також стверджував, що “жодному росіянину неможливо пояснити, чому ці землі належать іншій країні”.

Путін, який тоді обіймав керівні посади в адміністрації мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, зазначав, що “західні держави погано обізнані”, коли трактують такі заяви як прояв імперіалізму і вважають це “виправданим сприйняттям російських інтересів”.

Генеральним консулом ФРН у Санкт-Петербурзі в ті роки був Еберхард фон Путткамер, який очолював диппредставництво з 1991 до 1995 року. Він помер у 2019 році.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що представники Сполучених Штатів та Росії таємно зустрічалися у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні протягом останніх місяців.

Детальніше про це – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Читайте також
Не бачимо прогресу: Рубіо про чергові переговори з оточенням Путіна про Україну
Марко Рубіо

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ПутінНімеччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь