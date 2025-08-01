Путін ще у 1994 році висловлював претензії на Крим та Схід України — МЗС Німеччини

Російський диктатор Володимир Путін ще у 90-х зазіхав на території України.

Путін хотів напасти на Україну ще у 90-х

Згідно з архівними матеріалами німецького МЗС, ще у січні 1994 року Володимир Путін озвучував територіальні претензії на Крим, Схід України та Північний Казахстан, називаючи ці території “частиною Росії”.

Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel, посилаючись на дипломатичні документи, щойно оприлюднені в новому томі збірки Документи про зовнішню політику ФРН, який публікує Інститут новітньої історії в Мюнхені.

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У записці генерального консула ФРН у Санкт-Петербурзі від 14 січня 1994 року йдеться, що Путін “виразно” наголошував на своєму переконанні, ніби ці регіони “ніколи не були закордоном для Росії”.

Він також стверджував, що “жодному росіянину неможливо пояснити, чому ці землі належать іншій країні”.

Путін, який тоді обіймав керівні посади в адміністрації мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, зазначав, що “західні держави погано обізнані”, коли трактують такі заяви як прояв імперіалізму і вважають це “виправданим сприйняттям російських інтересів”.

Генеральним консулом ФРН у Санкт-Петербурзі в ті роки був Еберхард фон Путткамер, який очолював диппредставництво з 1991 до 1995 року. Він помер у 2019 році.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що представники Сполучених Штатів та Росії таємно зустрічалися у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні протягом останніх місяців.

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