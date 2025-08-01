Сенатори США ініціювали законопроєкт з допомогою Україні на десятки мільярдів

Сенаторки Джин Шахін і Ліза Мурковскі внесли до Сенату США двопартійний законопроєкт Supporting Ukraine Act of 2025, який передбачає надання Україні фінансової допомоги на десятки мільярдів доларів.

Очікується, що документ посилить підтримку Сполучених Штатів у боротьбі українців проти російської агресії.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

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За словами Маркарової, згідно із проєктом, допомога США у сфері безпеки, що надається Україні, здійснюється у вигляді внесків США до Інвестиційного фонду відбудови України, створеного відповідно до положень міжурядової українсько-американської угоди.

У законопроєкті на 2026 і 2027 фінансові роки передбачається виділення:

$30 млрд на безпекову допомогу Україні

$500 млн на допомогу Україні у разі надзвичайних ситуацій

$3 млрд на програму FMF для України

збільшення ліміту виділень за програмою PDA до $6 млрд

$600 млн для підтримки українських правоохоронних органів, антикорупційних програм та притягнення до відповідальності за воєнні злочини

Тристороння ініціатива з виробництва БПЛА

Законопроєкт також передбачає запуск тристоронньої ініціативи між США, Україною та Тайванем у сфері безпілотних літальних апаратів. Вона охоплюватиме спільні дослідження, розробку технологій та організацію виробництва БПЛА. На реалізацію цього проєкту заплановано виділити $1 млрд у 2026 та 2027 фінансових роках. Крім того, документ містить положення, згідно з яким передача конфіскованої незаконної зброї Україні або її продаж із передачею виручених коштів на користь України має стати офіційною політикою Пентагону.

Конфіскація російських активів та додаткові заходи

Документ також містить вимогу негайних заходів для конфіскації заморожених активів РФ або подання плану збільшення доходів від заморожених росактивів для отримання додаткових коштів для України.

Передбачається створення робочої групи для систематизації уроків, отриманих з війни Україні, включаючи сучасну доктрину ведення війни та типи вразливостей, які можуть мати США до операції, подібної до української операції Павутина.

У документі також міститься заборона будь-якого використання оборонної продукції, закупленої для України, не у спосіб, передбачений Конгресом.

Сенатори також пропонують встановити гарантії щодо обміну розвідувальною інформацією США з Україною.

А від президента США вимагається витрачати не менше 15% коштів програми International Security Cooperation Program Funds на операції Європейського командування ЗС США.

Маркарова також розповіла, що комітет Сенату США з питань асигнувань переважною більшістю голосів схвалив рішення про підтримку законопроєкту Defense Appropriations Act на 2026 фінансовий рік, який передбачає виділення одного $1 млрд на військову підтримку України.

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