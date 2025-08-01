США і НАТО обговорюють новий механізм постачання зброї Україні

США, країни-члени НАТО та Україна розробляють новий механізм надання військової допомоги, за яким європейські союзники оплачуватимуть постачання американської зброї.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на кілька джерел.

Новий підхід до військової допомоги: що відомо

План передбачає, що Україна формуватиме перелік пріоритетного озброєння в траншах приблизно по 500 мільйонів доларів, а союзники – координовані новим генсеком НАТО Марком Рютте – визначатимуть, хто з них надасть або оплатить конкретні позиції.

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Очікується, що за таким підходом Україна зможе отримати зброї на суму близько 10 мільярдів доларів. За словами одного з європейських посадовців, це лише початок, але Альянс прагне досягти саме такого обсягу допомоги.

Американські джерела зазначають, що така схема дозволить уникнути затримок, пов’язаних із бюрократичними процедурами продажу зброї, проте передбачає попередню оплату країнами НАТО.

Технічні деталі, зокрема механізм перерахування коштів США, наразі ще опрацьовуються.

Нагадаємо, 18 держав — членів Європейського Союзу вже подали заявки на участь у новій оборонній програмі SAFE (Security Action for Europe), загальна сума яких сягнула щонайменше 127 мільярдів євро.

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