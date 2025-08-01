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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

Трамп назвав втрати РФ з початку року

рейтинг Трампа
Фото: Depositphotos

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав втрати російської армії з початку 2025 року.

Які втрати РФ з початку 2025 року: заява Трампа

У своїй соціальній мережі Truth Social американський президент заявив, що з початку 2025 року війська РФ втратили 112,5 тис. особового складу.

Серед них – майже 20 тис. російських військових у липні, звернув увагу Трамп.

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– Мені щойно повідомили, що майже 20 тис. російських солдатів загинули цього місяця в безглуздій війні з Україною, – зазначив Трамп.

Проте Україна також сильно постраждала, стверджує президент США. За його словами, втрати нашої країни нібито становлять близько 8 тис. захисників з 1 січня 2025 року, однак у цю кількість не входять зниклі безвісти військові.

Трамп додав, що на території України загинули місцеві жителі через атаки російських ракет на Київ та інші населені пункти.

Водночас президент США повторив свою заяву про те, що цієї війни ніколи не мало бути. За його словами, це війна не Трампа, а його попередника – Джо Байдена.

– Я тут просто для того, щоб подивитися, чи зможу я її зупинити, – резюмував Дональд Трамп.

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