Трамп відправляє Віткоффа до РФ перед дедлайном для Кремля

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф вирушить до Росії після завершення візиту до Ізраїлю.

Про це Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі у четвер, 31 липня.

Стів Віткофф поїде до Росії

Візит Віткоффа має відбутися напередодні нового дедлайну, встановленого Кремлю для припинення бойових дій проти України.

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– Так, він поїде до Ізраїлю, а потім до Росії, вірите чи ні, – сказав Трамп у Білому домі.

Президент США також заявив, що очікує запровадження санкцій після закінчення терміну, який він встановив на початку цього тижня.

Нещодавно Трамп сказав, що не знає, чи санкції вплинуть на Росію, адже Путін хоче продовжувати війну.

У вівторок, 29 липня, Трамп заявив, що встановлює новий десятиденний термін до 8 серпня для укладення перемир’я між Росією та Україною.

Президент США неодноразово погрожував новими економічними санкціями проти Росії, але в минулому відкладав їх, кажучи, що хоче зберегти шанс на переговори для закінчення війни, яка триває вже четвертий рік.

Спершу президент США спочатку оголосив 50-денний термін для Росії, який мав би закінчитися 2 вересня.

Джерело : Axios, Bloomberg

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