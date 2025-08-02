Камбоджа номінує Трампа на Нобелівську премію миру за угоду з Таїландом

Камбоджа має намір висунути кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за його зусилля з укладення угоди про припинення вогню, яка допомогла покласти край прикордонній війні з Таїландом.

Про це повідомляє видання The Hill.

Камбоджа висуне Трампа на Нобелівську премію миру

Віцепрем’єр-міністр Камбоджі Сун Чантхол в інтерв’ю The Wall Street Journal заявив, що Пномпень подасть кандидатуру Трампа до Норвезького Нобелівського комітету.

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– Він повинен отримати Нобелівську премію не тільки за свою роботу в Камбоджі, але й в інших країнах, — сказав Чантхол.

Раніше американський президент попередив, що якщо прикордонні бої між Камбоджею і Таїландом не припиняться найближчим часом, жодна з цих країн не укладе торговельної угоди зі США.

У понеділок Трамп провів розмову з прем’єрами Таїланду та Камбоджі, заявивши, що країни досягли перемир’я та миру.

Після досягнення перемир’я речниця Білого дому Керолайн Левітт написала в соціальній мережі X, що Трамп “зробив це можливим”. В дописі вона додала: Дайте йому Нобелівську премію миру!

Перемир’я між Таїландом і Камбоджею було укладено в Малайзії.

У переговорах брали участь представники уряду США. В результаті війни між двома країнами загинуло щонайменше 45 осіб, а понад 300 тис. жителів з обох сторін були змушені покинути свої домівки.

Нагадаємо, у червні Пакистан рекомендував кандидатуру Трампа на здобуття Нобелівської премії миру за його “рішуче втручання” під час недавньої кризи між Індією та Пакистаном.

А на початку липня Трампа на Нобелівську премії миру висунув прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

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