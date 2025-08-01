Росія втратить здатність фінансувати війну – посол США при НАТО

Уже 8 серпня президент США Дональд Трамп оголосить про жорсткі тарифи та санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто мирної угоди з Україною.

Про це заявив посол США при НАТО Метт Вітакер в ефірі Newsmax.

Трамп оголосить про нові санкції проти РФ

– Президент Трамп, очевидно, розуміє важелі впливу краще, ніж будь-хто інший. 8 серпня він збирається запровадити дійсно руйнівні тарифи та санкції проти Росії, якщо не буде припинення вогню. Я назвав би їх нищівними, – сказав Вітакер.

За його словами, Росії доводиться фінансувати війну проти України та платити близько $100 тис. новобранцям.

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– Тому що як вони фінансують цю війну? Як вони можуть платити новобранцю, рядовому в їхній армії, який, швидше за все, піде на фронт і загине після двох тижнів обмеженої підготовки? Їм доводиться платити еквівалент 100 тис. американських доларів, щоб вони пішли воювати, – наголосив посол США при НАТО.

Суть в тому, що кремлівському диктатору Володимиру Путіну потрібно продавати російську нафту, звернув увагу Вітакер.

За його словами, Путін продає нафту Китаю, Індії та Бразилії – ці країни зараз зазнають досить значного впливу від того, що вони ведуть бізнес з Росією.

– У Росії не залишиться друзів. У неї не залишиться торгівельних партнерів. Їхні можливості фінансувати цю війну закінчаться. Зрештою, це потрібно, – резюмував посол США при НАТО.

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