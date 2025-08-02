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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Трамп: Путін хоче захопити всю Україну, але йому буде важко

трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп Російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Україну, але йому буде важко.

Про це американський лідер заявив в інтерв’ю програмі Finnerty.

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За словами Дональда Трампа, США запровадять санкції проти Росії, однак Путін вже знає, як їх обходити й уникати.

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Трамп здивований тому, що мав з ним “гарні розмови, після яких ми могли б покласти край цій ситуації, але раптом почали падати бомби”.

– Він, очевидно, міцний горішок, тож у цьому плані нічого не змінилося… Тричі все виходило, і, можливо, він хоче спробувати захопити все (Україну, – Ред.). Гадаю, йому буде дуже важко це зробити, – заявив Трамп.

Американський президент відзначив складність завдання повного захоплення України для російського диктатора, попри його амбіції та попередні успіхи.

Нагадаємо, у липні Дональд Трамп різко засудив дії Кремля через масовані обстріли України, давши Путіну 50 днів на досягнення миру.

У разі провалу перемовин він пригрозив санкціями проти країн, що закуповують російську нафту, а також новими обмеженнями проти самої Росії.

Проте вже 29 липня Трамп несподівано скоротив строк до 10 днів і призначив новий дедлайн – 8 серпня, пославшись на відсутність прогресу у переговорах із російською стороною.

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