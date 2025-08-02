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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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У Росії після вибухів зупинився магістральний газопровід Центральна Азія-Центр

газопровід
Фото: УНІАН

Після вибухів у Волгоградській області вийшов із ладу магістральний газопровід Центральна Азія-Центр.

Про це повідомляють Факти ICTV з посиланням на джерела.

Вибухи у Волгоградській області 2 серпня: що відомо

За даними джерела, 2 серпня на території Волгоградської області вийшов з ладу магістральний газогін Центральна Азія-Центр.

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Він є системою газопроводів, що належить Газпрому і транспортує природний газ із Туркменістану через Узбекистан і Казахстан до Росії.

Відомо, що після повідомлень про вибухи у Волгоградській області до газопроводу виїхали російські екстрені служби.

Зі слів місцевих жителів, у районі села Динамівське Нехаївського району Волгоградської області перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади з метою ліквідації наслідків вибуху.

Варто зауважити, що ця магістраль забезпечує енергією такі об’єкти ВПК РФ, як Демихівський машинобудівний завод, Російська літакобудівельна корпорація МІГ (виробничий комплекс №1), завод із виготовлення набоїв Магнум-К та інші.

Представники російської газотранспортної компанії, яка забезпечує російську армію, наразі підраховують збитки.

Повідомляється, що транспортування газу магістральним газогоном Центральна Азія-Центр у Волгоградській області зупинено на невизначений термін.

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