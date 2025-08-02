У Росії після вибухів зупинився магістральний газопровід Центральна Азія-Центр
Після вибухів у Волгоградській області вийшов із ладу магістральний газопровід Центральна Азія-Центр.
Про це повідомляють Факти ICTV з посиланням на джерела.
Вибухи у Волгоградській області 2 серпня: що відомо
За даними джерела, 2 серпня на території Волгоградської області вийшов з ладу магістральний газогін Центральна Азія-Центр.
Він є системою газопроводів, що належить Газпрому і транспортує природний газ із Туркменістану через Узбекистан і Казахстан до Росії.
Відомо, що після повідомлень про вибухи у Волгоградській області до газопроводу виїхали російські екстрені служби.
Зі слів місцевих жителів, у районі села Динамівське Нехаївського району Волгоградської області перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади з метою ліквідації наслідків вибуху.
Варто зауважити, що ця магістраль забезпечує енергією такі об’єкти ВПК РФ, як Демихівський машинобудівний завод, Російська літакобудівельна корпорація МІГ (виробничий комплекс №1), завод із виготовлення набоїв Магнум-К та інші.
Представники російської газотранспортної компанії, яка забезпечує російську армію, наразі підраховують збитки.
Повідомляється, що транспортування газу магістральним газогоном Центральна Азія-Центр у Волгоградській області зупинено на невизначений термін.