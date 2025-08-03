Цивільні у Газі не мають страждати через злочини ХАМАС – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав угруповання ХАМАС негайно скласти зброю, звільнити заручників і забезпечити допуск гуманітарної допомоги до цивільного населення Гази.

Про це він написав у соцмережі X.

Україна засудила поводження ХАМАС із заручниками: що відомо

– Нелюдське поводження ХАМАСу з ізраїльськими заручниками заслуговує на найрішучіше засудження. Населення Гази не повинно продовжувати страждати через огидні злочини ХАМАСу, – заявив Сибіга.

Він наголосив, що повне припинення вогню має залишатися головним пріоритетом.

Зараз дивляться

Раніше ХАМАС оприлюднив відео ізраїльського заручника Ев’ятара Давида, на якому той виглядає виснаженим і копає собі могилу.

Після публікації цього відео канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон заявили, що ХАМАС не повинен мати жодної політичної ролі у майбутньому врегулюванні на Близькому Сході.

Франція і Німеччина цього тижня розпочали повітряні поставки гуманітарної допомоги у сектор Гази.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Іран втручається у спроби досягти припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС, посилаючи сигнали, які можуть зірвати перемовини.

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