Цивільні у Газі не мають страждати через злочини ХАМАС – Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав угруповання ХАМАС негайно скласти зброю, звільнити заручників і забезпечити допуск гуманітарної допомоги до цивільного населення Гази.
Про це він написав у соцмережі X.
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– Нелюдське поводження ХАМАСу з ізраїльськими заручниками заслуговує на найрішучіше засудження. Населення Гази не повинно продовжувати страждати через огидні злочини ХАМАСу, – заявив Сибіга.
Він наголосив, що повне припинення вогню має залишатися головним пріоритетом.
Раніше ХАМАС оприлюднив відео ізраїльського заручника Ев’ятара Давида, на якому той виглядає виснаженим і копає собі могилу.
Після публікації цього відео канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон заявили, що ХАМАС не повинен мати жодної політичної ролі у майбутньому врегулюванні на Близькому Сході.
Франція і Німеччина цього тижня розпочали повітряні поставки гуманітарної допомоги у сектор Гази.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Іран втручається у спроби досягти припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС, посилаючи сигнали, які можуть зірвати перемовини.