НАТО розглядає можливість розміщення військового корпусу в Естонії

НАТО розглядає можливість розміщення німецько-нідерландського союзного корпусу на території Естонії.

Як повідомляє естонський телеканал ERR, у разі схвального рішення, штаб буде розташовано в місті Пярну.

НАТО розглядає розміщення військ біля Росії

Остаточне рішення очікується до кінця поточного року. Йдеться про частину масштабного стратегічного плану Альянсу, який охоплює зону відповідальності в Балтійському регіоні.

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За даними Міноборони Естонії, планується створення повноцінної інфраструктури для 100–200 військовослужбовців: це штабні будівлі, технічні приміщення та необхідні комунікації.

– Це торкнеться не лише наших союзників, які виконують командні функції, а й естонських військовослужбовців, включаючи строковиків. Для Сил оборони це стратегічно значущий крок, – наголосив міністр оборони Естонії Ханно Певкур .

Пярну розглядається як оптимальне місце розміщення через наявність порту, аеродрому, залізниці, автошляхів і близькість до Риги, що створює логістичну перевагу для розгортання сил.

Для реалізації проєкту уряд Естонії вже передбачив 17 мільйонів євро на будівництво необхідної інфраструктури.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив, що Росія готується до війни з НАТО на 2030 рік.

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