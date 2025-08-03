Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни
Всім зробив гарно: Іво Бобул згадав свої чотири шлюби та найбільшу помилку
Обірвати спілкування без пояснень: названо найжорсткішу форму психічного насильства
Що зміниться для ВПО з 1 серпня: виплати, житло та працевлаштування
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

НАТО розглядає можливість розміщення військового корпусу в Естонії

НАТО розглядає можливість розміщення військового корпусу в Естонії
Фото: Getty Images

НАТО розглядає можливість розміщення німецько-нідерландського союзного корпусу на території Естонії.

Як повідомляє естонський телеканал ERR, у разі схвального рішення, штаб буде розташовано в місті Пярну.

НАТО розглядає розміщення військ біля Росії

Остаточне рішення очікується до кінця поточного року. Йдеться про частину масштабного стратегічного плану Альянсу, який охоплює зону відповідальності в Балтійському регіоні.

Зараз дивляться

За даними Міноборони Естонії, планується створення повноцінної інфраструктури для 100–200 військовослужбовців: це штабні будівлі, технічні приміщення та необхідні комунікації.

– Це торкнеться не лише наших союзників, які виконують командні функції, а й естонських військовослужбовців, включаючи строковиків. Для Сил оборони це стратегічно значущий крок, – наголосив міністр оборони Естонії Ханно Певкур .

Пярну розглядається як оптимальне місце розміщення через наявність порту, аеродрому, залізниці, автошляхів і близькість до Риги, що створює логістичну перевагу для розгортання сил.

Для реалізації проєкту уряд Естонії вже передбачив 17 мільйонів євро на будівництво необхідної інфраструктури.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив, що Росія готується до війни з НАТО на 2030 рік. 

Читайте також
Росія втратить здатність фінансувати війну – посол США при НАТО
Метт Вітакер

Пов'язані теми:

ЕстоніяНАТОРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь