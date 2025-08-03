У липні 2025 року фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів значно посилили нагляд за діяльністю російських компаній.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

ОАЕ посилили перевірки бізнесу РФ через побоювання санкцій: що відомо

За даними джерел, близько 30% підприємств із РФ отримали повідомлення про обмеження банківських операцій або закриття рахунків.

Зараз дивляться

Причинами таких дій стали невідповідність заявленої діяльності фінансовим потокам, помилки в документах, відсутність відповіді на запити банків, а також зв’язки з особами або країнами, що перебувають під санкціями. Зокрема, йдеться про порушення, пов’язані з країнами з чорного списку FATF.

Перевірки активізувалися після того, як у лютому 2024 року Велика Британія запровадила санкції проти компаній з ОАЕ, які сприяли обходу обмежень проти Росії. Ситуація загострилася ще більше після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з РФ.

Фінансові установи Еміратів намагаються уникнути повторного включення країни до сірого списку FATF, тож активно демонструють свою лояльність до глобального санкційного режиму.

Нагадаємо, українська розвідка здобула секретну документацію про новітній російський атомний підводний човен – стратегічний ракетоносець К-555 Князь Пожарський проєкту 955А Борей-А, що є одним із елементів ядерної тріади РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.