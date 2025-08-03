Озброєні Trident і Tomahawk: що відомо про човни, які передислокував Трамп

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення відправити два атомні підводні човни у “відповідні регіони”, що експерти сприймають як сигнал Росії.

Які атомні підводні човни має США

Про потужність цього маневру та його можливі наслідки в інтерв’ю Radio NV розповів капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко.

– Я спеціально рахував наявні американські ядерні субмарини. Нарахував 44 активні, ще 11 у стадії будівництва. Усі вони стратегічні, дизельного флоту США не мають, – зазначив Риженко.

За його словами, найнебезпечнішими є підводні човни класу Огайо, які здатні нести до 20 балістичних ракет Trident із дальністю понад 8 000 км.

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Озброєні термоядерними боєголовками, які можуть розділятись на 8-10 частин, кожна з окремою ціллю.

– 30% із цих субмарин постійно на патрулюванні. Їм не потрібно наближатися до кордонів, щоб виконати завдання, – пояснив експерт.

Також США мають багатоцільові підводні човни класу Вірджинія, озброєні ракетами Томагавк із дальністю понад 2 000 км, та класу Лос-Анджелес, які можуть завдавати ударів по морських цілях торпедами й тими ж Томагавками.

– Ці субмарини могли отримати нове завдання, а саме перейти ближче до районів патрулювання, що скорочує підльотний час ракет і ускладнює роботу систем ППО Росії, – зауважив Риженко.

На його думку, Дональд Трамп жорстко відреагував на несерйозні погрози Дмитра Медведєва щодо ядерної зброї.

– Трамп терпів, але коли побачив реальні загрози, ухвалив чітке рішення. Це відповідь не на жарт, а на серйозну безвідповідальність, – наголосив експерт.

Підводні ракети США значно випереджають російські аналоги за точністю, перевіреністю та підтримкою бойових систем.

Зокрема американська система цілевказання Link-1621 дозволяє швидко передавати дані на будь-який об’єкт у світі. У РФ таких технологій немає.

– Це не просто політичний сигнал, а чітка демонстрація спроможностей. Політики мусять усвідомлювати, що ядерна зброя – не предмет жартів, – підсумував Риженко.

Раніше Факти ICTV розповідали, які атомні підводні човни мають США.

Що відомо про американське озброєння атомне озброєння – читайте у матеріалі.

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