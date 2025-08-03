РФ поширює фейк про відмову Києва забрати українців на кордоні з Грузією
Російські пропагандистські канали поширюють фейк про те, що Україна нібито не забирає з “нейтральної території” власних громадян – військовополонених та колишніх засуджених.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД)
У ЦПД спростували фейк про відмову України забрати своїх громадян
– Інформація про те, що Україна нібито відмовляється приймати близько 90 своїх громадян на пункті пропуску Верхній Ларс – фейк, – наголосили в ЦПД.
За даними Центру, реальна ситуація виглядає інакше.
У Головному управлінні розвідки повідомляють, що з початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивозила ув’язнених з тимчасово окупованих територій.
– Коли строк покарання у цих людей закінчився, їх відпустили з довідками на руках, які не є документами для перетину кордону. Рішення про в’їзд ухвалює грузинська сторона. Українське консульство у Тбілісі видає ноти, які підтверджують готовність оформити посвідчення на повернення в Україну. Але таке посвідчення можуть отримати лише ті, чиє громадянство підтверджено, – пояснили у ЦПД.
У Центрі також уточнили, що якщо у людини немає підтвердження українського громадянства, консул не має юридичних підстав для оформлення документів.
При цьому українська влада системно опікується цим питанням.
– Так, усі громадяни України, які мають підтверджуючі документи, отримують допомогу і повертаються додому. Мета фейку – дискредитувати Україну як державу, що нібито кидає своїх, – йдеться у повідомленні.
У ЦПД додали, що частина звільнених осіб мають кримінальне минуле і були засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини.
На сьогодні Грузія залишається єдиним маршрутом, яким українці, депортовані в Росію або вивезені з окупованих територій, можуть повернутись додому.
Проте без документів люди змушені перебувати на пункті пропуску Верхній Ларс тижнями або місяцями, очікуючи підтвердження від українського посольства про наявність громадянства.
Лише після цього в Тбілісі їм можуть видати так званий білий паспорт – тимчасове посвідчення для повернення в Україну.