Сенат США пішов на серпневі канікули не ухваливши санкції проти РФ

Американський Сенат пішов на серпневу перерву, так і не ухваливши законопроєкт про нові санкції проти Росії.

Сенат пішов у відпустку не ухваливши санкції проти РФ

Як повідомляє видання Тhe Нil тепер рішення про економічний тиск на Кремль тепер повністю залежить від президента США Дональда Трампа.

Раніше Трамп оголосив, що дає президенту РФ Володимиру Путіну термін до 8 серпня, щоб припинити війну проти України.

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В іншому разі пригрозив санкціями проти країн, які купують російську нафту.

Як попереджувальний крок, США вже оголосили про 25% тариф на імпорт з Індії, яка є одним із найбільших покупців російської енергії. Цей тариф має набути чинності вже 7 серпня.

У відповідь індійські нафтопереробні компанії вже почали згортати імпорт нафти з РФ.

Для порівняння: законопроєкт у Сенаті, який поки не розглядали, передбачає до 500% тарифів проти тих, хто підтримує економіку Росії під час війни.

– Якщо президент навіть запровадить 100%, це вже буде серйозно. Але треба бити по економіці Росії максимально жорстко, – заявив сенатор Річард Блументаль, співавтор санкційного законопроєкту.

Сам Трамп заявив, що “обурений” російськими обстрілами України і що Путін “його розчарував”.

Також стало відомо, що США перекинули атомні підводні човни ближче до регіону, як відповідь на ядерні погрози від Дмитра Медведєва.

Попри це, багато демократів у Конгресі не впевнені, що Трамп дійсно піде на жорсткі кроки проти Кремля.

Але навіть сам факт дедлайну й попереджувальних дій вже вплинув на міжнародну ситуацію.

– Трамп був другом Путіна, але тепер навіть він ставить ультиматуми, – зазначила сенаторка Джин Шахін.

Очікується, що після повернення Конгресу у вересні, санкційний законопроєкт можуть знову винести на голосування.

У Сенаті наголошують, що важливо бути готовими тиснути на Росію, якщо дипломатія знову провалиться.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав передислокувати два атомні підводні човни у відповідь на заяви заступника глави Ради Безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва.

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