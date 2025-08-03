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2 хв.

США прагнуть сталого миру й стоять пліч-о-пліч з Україною – речниця Держдепу

статус тимчасового захисту в США
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати Америки виступають за досягнення повного та всеосяжного припинення вогню в Україні.

Про це заявила заступниця речника Державного департаменту США Міньон Г’юстон в ефірі видання Postimees.

США хочуть зупинити напади на цивільних та інфраструктуру: що відомо

– Ця адміністрація прагне тривалого, міцного, сталого миру в регіоні. Ми хочемо продовжувати стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки вона закликає до всеосяжного припинення вогню, яке зупинить будь-який напад на цивільних, на критичну інфраструктуру, – наголосила Г’юстон.

Зазначимо, що така позиція є помітною, оскільки після приходу до влади Дональда Трампа у США переважали більш стримані або нейтральні заяви щодо війни Росії проти України. Це пояснювалося прагненням досягти компромісу з Москвою.

Зараз дивляться

Нагадаємо, США, країни-члени НАТО та Україна розробляють новий механізм надання військової допомоги, за яким європейські союзники оплачуватимуть постачання американської зброї.

Американські джерела зазначають, що така схема дозволить уникнути затримок, пов’язаних із бюрократичними процедурами продажу зброї, проте передбачає попередню оплату країнами НАТО.

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