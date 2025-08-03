The Telegraph: Рішення Трампа щодо субмарин — не стратегія, а сигнал Москві

Президент США Дональд Трамп заявив про намір відправити два атомні підводні човни у відповідні регіони у відповідь на ядерну риторику Росії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Трамп пригрозив Росії ядерними підводними човнами: що відомо

Цей крок став реакцією на погрози заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, однак у США це розцінили радше як політичну демонстрацію, ніж реальну зміну ядерної стратегії.

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Як пише журналіст The Telegraph Адріан Бломфілд, Путін цього разу уникає симетричної відповіді, що нетипово для нього. Автор припускає, що Кремль визнав жест Трампа театральним.

— Якби Путін дотримувався власної доктрини взаємності, російські підводні човни вже прямували б до берегів США, — зазначає Бломфілд.

На думку журналіста, справжнім адресатом цього сигналу є сам Володимир Путін — лідер, якого Трамп раніше хвалив, але нині розчарований його жорсткою позицією щодо України.

Крім того, Трамп погрожує новими санкціями проти Росії й дав Путіну дедлайн до 8 серпня для укладення мирної угоди з Україною. Кремль, утім, залишається стриманим, сподіваючись, що США змінять курс.

Напруженість загострилася після того, як Трамп і Медведєв обмінялися жорсткими заявами в соцмережах. Трамп порадив Медведєву стежити за словами, натомість Медведєв згадав про систему ядерної відплати Мертва рука, натякаючи на готовність РФ до відповідних дій.

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