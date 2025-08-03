Вночі дрони атакували НПЗ в Нижньогородській області – горить завод Лукойлу

Вночі ударні безпілотники атакували Нижньогородську область – під удар потрапив нафтопереробний завод (НПЗ) у Кстово.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Атака дронів на НПЗ у Нижньогородській області: що відомо

Після атаки ударних дронів на території НПЗ почалася масштабна пожежа.

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– Уламки збитого БпЛА впали на територію підприємства Кстовської промзони Нижньогородської області, пожежники ліквідовують загоряння, – повідомив губернатор Гліб Нікітін.

За його словами, постраждалих від падіння уламків дронів немає.



У Кстово розташований завод Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез – одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Навесні 2024 року цей НПЗ вже атакували безпілотники.

Атака дронів на РФ 3 серпня

Російське Міноборони повідомило, що за ніч над територією РФ нібито перехоплено і знищено 93 українських БпЛА, зокрема:

60 – над акваторією Чорного моря, 18 – над територією Воронезької області, 7 – над територією Бєлгородської області, 3 – над територією Брянської області, 2 – над територією Курської області, 1 – над територією Нижньогородської області, 1 – над територією Краснодарського краю.

Ще один дрон збили над територією окупованого Криму.

2 серпня українські дрони масовано атакували територію РФ. Вибухи лунали в Рязані, Пензенській, Самарській, Ростовській областях. Під ударами опинилися нафтопереробні заводи, військовий аеродром та радіозавод. Усі об’єкти працюють на військово-промисловий комплекс РФ.

Фото: Astra

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