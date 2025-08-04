Китай відкидає вимоги США припинити купувати російську та іранську нафту
Китай відкидає вимоги Сполучених Штатів припинити купувати російську та іранську нафту.
Про це повідомляє AP News.
Вимога США щодо купівлі Китаєм нафти
Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що примус і тиск з боку США нічого не дадуть.
– Китай завжди забезпечуватиме своє енергопостачання у спосіб, що відповідає нашим національним інтересам, — написало Міністерство закордонних справ Китаю після двох днів торгових переговорів у Стокгольмі, відповідаючи на погрозу США ввести 100-відсотковий митний тариф.
Ця відповідь підкреслює впевненість Китаю в тому, що він може грати жорстко у відносинах з адміністрацією Трампа.
Міністр фінансів США Скотт Бессент після переговорів у Стокгольмі також заявив, що коли йдеться про закупівлю російської нафти, китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету.
– Ми не хочемо заважати їхньому суверенітету, тому вони хотіли б платити 100% мито, — сказав Бессент.
Габріель Вілдау, керуючий директор консалтингової компанії Teneo, сумнівається, що президент Дональд Трамп застосує до Китаю 100-відсотковий митний тариф. Реалізація цього плану зірве шанси оголосити про укладення торговельної угоди між США та Китаєм.
США прагнуть обмежити потік нафти з РФ та Ірану
Для РФ та Ірану продаж нафти є основним джерелом доходів. США хочуть зменшити фінансування збройних сил цих країн, оскільки Москва продовжує війну проти України, а Тегеран фінансує бойові угруповання по всьому Близькому Сходу.
Коли Трамп у квітні оголосив про масштабне введення мит для десятків країн, Китай був єдиною країною, яка вжила заходів у відповідь.
Ту Сіньцюань, директор Китайського інституту досліджень СОТ (Світова організація торгівлі) при Університеті міжнародного бізнесу та економіки в Пекіні, заявив, що якщо США наполягатимуть на введенні мит, то Китай буде боротися до кінця.
Продовження купівлі нафти у Росії зберігає стратегічну солідарність Сі Цзіньпіном з російським диктатором Володимиром Путіним і значно зменшує економічні витрати для Китаю, сказав Денні Рассел, почесний член Азійського інституту політики.
– Пекін просто не може собі дозволити відмовитися від нафти з Росії та Ірану. Це надто важливе стратегічне джерело енергії, і Пекін купує її за надзвичайно низькими цінами, – наголосив Денні Рассел.