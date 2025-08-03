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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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РФ готує серію вкидів про нібито відмову України від обміну полоненими – ЦПД

Обмін полоненими 1000 на 1000 25 травня 2025
Фото: Офіс президента

Російські пропагандистські ресурси готують чергові фейки про те, що Україна начебто відмовляється обмінювати військовополонених. Таким чином Москва намагається маніпулювати темою обмінів.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Росіяни готують серію фейків щодо обміну полоненими

У Центрі зазначають, що найближчим часом російські інформаційні кампанії можуть включати фальшиві повідомлення про те, що українська сторона нібито відмовляється проводити обміни за принципом “всіх на всіх”.

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За версією кремлівських наративів, Україна начебто обирає “окремих” осіб для повернення.

 – Поширюючи такі фейки, Росія прагне маніпулювати процесом обмінів, а також перекидати відповідальність за небажання проводити процес прозоро. Росіяни хочуть дискредитувати владу і створити уявлення, ніби Україна “не хоче” повертати своїх людей, – підкреслили у ЦПД.

У Центрі наголосили, що Україна послідовно працює над поверненням кожного громадянина, який перебуває в полоні.

Раніше у ЦПД повідомляли, що російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про те, що українська сторона нібито не забирає своїх громадян (військовополонених та колишніх в’язнів) із так званої “нейтральної території” на кордоні з Грузією.

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