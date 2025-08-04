Світ може зупинити війну: Єрмак закликав до жорстких санкцій проти РФ

Світ може отримати можливість покласти край повномасштабній війні, яку російський диктатор Володимир Путін веде проти України.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своїй статті для The Washington Post.

Як світ може закінчити війну РФ проти України

За словами Єрмака, світ може припинити війну в Україні в разі посилення тиску проти Росії цього тижня.

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Керівник Офісу президента пропонує запровадити санкції проти російських портів, державних агенцій Росатом та Роскосмос, а також відключити Газпромбанк від системи Swift для міжнародних банківських переказів.

– Росія імпортує на мільярди мікрочипів та електроніки, що використовуються в її безпілотниках та ракетах, через Китай та інші менші країни Центральної Азії. Ці компоненти часто походять із Заходу, але потрапляють до Росії обхідними торговельними шляхами та фінансовими лазівками, – зазначив він.

Єрмак пояснив, що Україна сподівається на дії США щодо боротьби з ухиленням від санкцій.

Зокрема, двопартійний законопроєкт Грема-Блюменталя свідчить про вагомий крок до запровадження вторинних санкцій проти організацій у третіх країнах, які допомагають фінансувати російську військову машину, стверджує Єрмак.

Він звернув увагу, що президент США Дональд Трамп надіслав диктатору Путіну безпомилковий сигнал, скоротивши минулого тижня попередній 50-денний період на укладення мирної угоди з Україною лише до 10 днів.

– Трамп чітко дав зрозуміти, що Росія незабаром зіткнеться з серйозними наслідками, якщо негайно не сяде за стіл переговорів, – наголосив Єрмак.

На його думку, сигнали США мають бути підкріплені рішучими діями, щоб досягти припинення війни Росії проти України.

– Тисячі життів залежать від успіху того, що буде далі. Існують інструменти, щоб зупинити Росію. Потрібна лише політична воля використовувати їх точно та з силою, – стверджує керівник Офісу президента.

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