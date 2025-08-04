Віткофф може відвідати Росію цього тижня – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф може відвідати Москву в середу або четвер цього тижня.

Про це Трамп сказав журналістам у неділю в аеропорту в штаті Нью-Джерсі.

Візит Віткоффа до Росії: що відомо

За словами американського лідера, ініціатива зустрічі надійшла від російської сторони, яка висловила бажання побачитися зі спецпосланником.

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— Можливо, він поїде, думаю, наступного тижня – в середу або четвер – до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили його про зустріч, – заявив Дональд Трамп.

Водночас президент підкреслив, що наразі Віткофф зосереджений на виконанні гуманітарної місії в секторі Гази, зокрема на організації постачання продуктів харчування для місцевого населення.

Трамп зазначив, що основним завданням є забезпечення людей їжею в умовах складної гуманітарної ситуації.

Щодо можливих санкцій проти Росії, які можуть бути запроваджені у п’ятницю, Трамп зауважив, що росіяни досить добре вміють уникати санкцій, і назвав їх “хитрунами”. Він підкреслив, що для запобігання новим обмежувальним заходам Москва має укласти угоду, яка припинить людські жертви.

Трамп також повторив свою заяву про те, що Росія втрачає у війні значно більше військових, ніж Україна, посилаючись на нові дані про величезну кількість загиблих російських солдатів.

Про те, що Трамп планує відправити спецпосланця Стіва Віткоффа, стало відомо 1 серпня.

Зустріч має відбутися напередодні нового дедлайну, встановленого Кремлю для припинення бойових дій проти України.

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