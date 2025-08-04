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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Більшість виборців Трампа підтримують жорсткі санкції проти РФ – опитування

Трамп і Путін
Фото: Факти ICTV

Більшість виборців президента США Дональда Трампа погоджуються з необхідністю жорсткого курсу проти Росії через її небажання вести серйозні переговори про мир в Україні.

Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна компанія TargetPoint на замовлення позапартійної консервативної організації The Vandenberg Coalition.

Про дослідження повідомила у Facebook посол України у США Оксана Маркарова.

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Виборці Трампа підтримують “мир завдяки силі”

За її словами, опитування засвідчує, що виборці Трампа в цілому підтримують доктрину президента “мир завдяки силі”, та вважають, що сильна Америка – це безпечна Америка.

Прихильники президента хочуть, щоб “Росія та інші супротивники США заплатили за свою агресію”.

Зокрема, 87% опитаних виборців президента США назвали Росію загрозою американській безпеці, 74% погодились, що існує принаймні певна ймовірність того, що Росія вторгнеться в інші країни.

 – Крім того, 88% респондентів принаймні “помірно стурбовані” співпрацею між Росією, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, причому 65% висловили, що вони дуже стурбовані або надзвичайно стурбовані, – зауважила посол.

Також 57% респондентів покладають на президента РФ Путіна провину через відсутність мирного прогресу в Україні, а 76% – підтримують запровадження санкцій на експорт російської нафти.

Трамп неодноразово погрожував ввести вторинні мита на покупців російської нафти.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування Emerson College Polling, яке було проведене одразу після 50 днів Трампа на посаді президента, рейтинг схвалення президента США дещо знизився. Причиною цього є занепокоєння виборців щодо стану економіки.

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