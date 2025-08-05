Доходи Росії від нафти обвалилися на третину – Bloomberg

Податки від продажу сирої нафти у Росії тільки за минулий місяць знизились майже на 33% до 710,4 млрд рублів (8,9 млрд доларів).

Такі підрахунки, засновані на даних Мінфіну, опублікував Bloomberg.

Обвал доходів від нафти в РФ: деталі

Журналісти додають, що сукупні доходи від нафти та газу в РФ становили 787,3 мільярда рублів, що на 27% менше, ніж місяць тому.

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Очікується, що падіння доходів від цих галузей, що становлять близько третини усього бюджету Росії, посилить тиск на державні фінанси, які вже й без того обтяжені величезними витратами на війну з Україною.

Повномасштабна війна триває вже четвертий рік. Російська нафтова промисловість наразі є ключовою мішенню для західних санкцій, які спрямовані на обмеження надходження нафтодоларів до національної скарбниці.

Євросоюз планує знизити граничну ціну на російську сиру нафту знову та заборонити імпорт нафтопродуктів, що виготовлюють з російської нафти. Водночас президент США Дональд Трамп погрожує новими санкціями енергетичним споживачам Росії.

Згідно з розрахунками Bloomberg, доходи від продажу нафти минулого місяця зросли майже на 71%. Це збільшення відображає той факт, що один із основних нафтових податків Росії – збір на основі прибутку – сплачується чотири рази на рік у березні, квітні, липні та жовтні.

Ціни на еталонні нафти знизилися на щорічній основі, оскільки торговельна політика Трампа загрожує уповільненням світової економіки, а ОПЕК+ збільшує видобуток швидше, ніж очікувалося.

Як на російську нафту вплинуло зміцнення рубля

Зазначається, що зниженню доходів сприяло і зміцнення рубля, адже ревальвація означає, що нафтові компанії отримують менше рублів за кожен барель, який вони прокачують та продають.

Так, у червні російська валюта торгувалася в середньому за 78,7183 рубля за долар США, що є найвищим курсом за понад два роки завдяки тому, що процентні ставки залишалися близькими до рекордного рівня.

В результаті, за розрахунками Bloomberg, виробники нафти в РФ отримали 4 711 рублів за кожен проданий барель порівняно з 6 127 рублями рік тому.

Однак нижчі світові ціни на сиру нафту та нафтопродукти допомогли уряду зменшити субсидії, які він виплачує російським нафтопереробним заводам, щоб частково компенсувати різницю в цінах на паливо всередині країни та за кордоном, що є заходом, спрямованим на збільшення поставок бензину та дизельного палива на внутрішній ринок. У липні бюджет перерахував 59,9 мільярда рублів субсидій, що на 58% менше, ніж рік тому.

Джерело : Bloomberg

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