У ЄС просувають санкції проти Китаю за підтримку Росії у війні проти України

Європейський Союз має намір розробити санкції проти Китаю за його підтримку Росії у розв’язаній нею повномасштабній війні проти України.

Про це виданню Politico розповів неназваний дипломат ЄС.

ЄС планує розробити санкції проти Китаю

Дипломат ЄС сказав, що Брюссель готується наполягати на запровадженні санкцій проти Китаю через його участь у підтримці РФ.

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Першочерговою передумовою стала інформація агентства Reuters у липні про те, що двигуни для дронів китайського виробництва таємно доставили у Росію через підставні компанії під маркуванням “промислових холодильних установок”, щоб уникнути західних санкцій.

Цей матеріал спричинив тривогу в Брюсселі. 15 країн ЄС звернулися до Пекіна за відповідями, але Китай або заперечував свою причетність, або відмовлявся відповідати.

– Звіт є точним і показує, що Китай посилює свою роль, як кількісно, так і якісно. Справедливо буде сказати, що без китайської підтримки війна зараз мала б зовсім інший вигляд, – сказав дипломат.

За словами дипломата, ЄС знав про постачання китайських безпілотників до Росії ще до того, як з’явилися перші повідомлення.

Він додав, що після серпня вони наполягатимуть на санкціях, зазначивши, що блок не повинен недооцінювати свої економічні важелі впливу. Дипломат наголосив: Ми хочемо діалогу, але також і дій.

Раніше повідомлялося, що глава Мінфіну США Скотт Бессент попередив представників Китаю про можливі жорсткі тарифи, якщо Пекін і далі закуповуватиме російську нафту, що підпадає під санкції.

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