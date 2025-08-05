Вбитими та пораненими: розвідка Британії оцінила втрати РФ з лютого 2022 року

Співробітники британської розвідки проаналізували втрати РФ в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Втрати РФ з лютого 2022 року: результати аналізу

У звіті розвідки Британії йдеться, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Росія втратила близько 1 050 000 осіб загиблими і пораненими.

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За 2025 рік у неспровокованій війні проти України РФ втратила 260 тис. військових загиблими та пораненими, – зазначили розвідники.

В аналізі зазначили, що з березня 2025 року щомісяця кількість російських втрат зменшувалася, а середньодобовий показник у липні був найнижчим з квітня 2024 року.

Розвідники відзначили, що помірне зменшення щомісячних втрат Росії відбулося одночасно з продовженням російських атак по всьому фронту з високою інтенсивністю.

З графіка, опублікованого розвідкою Британії, видно, що після різкого спаду в першій половині 2023 року, річні показники втрат почали поступово зростати в 2024 і 2025 роках.

У липні 2025 року середні добові втрати склали 1 072 людини, що є найнижчим показником з квітня 2024 року, проте все ще високим.

11 липня розвідка Британії проаналізувала втрати російської армії у війні проти України за 2025 рік. Розвідники писали, що РФ могла втратити близько 236 тис. військових загиблими та пораненими тільки за 2025 рік.

Джерело: Ministry of Defence

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