Мита для Індії – початок: Трамп націлився на інших імпортерів російської нафти

США можуть ввести мита у 25% щодо країн, які продовжують імпортувати російську нафту попри війну в Україні.

Про це повідомляється в указі про запровадження додаткового мита для Індії у розмірі 25%, який підписав президент Дональд Трамп 6 серпня.

Мита щодо країн-імпортерів нафти з РФ: що відомо

– Секретар комерції у координації з міністром фінансів, держсекретарем та іншими посадовцями отримали завдання відстежувати, які інші країни (окрім Індії, – Ред.) також імпортують російську нафту, – зазначається у документі.

За потреби посадовці будуть готувати рекомендації щодо запровадження мит у 25% щодо таких країн.

Зараз дивляться

Нагадаємо, в даному указі запроваджується додаткове адвалорне мито у розмірі 25 % на імпорт товарів з Індії, яка прямо чи опосередковано закуповує російську нафту.

Мито набирає чинності через 21 день після підписання цього документа та застосовується до продукції, що буде ввезена або випущена зі складу після цього терміну, за винятком вантажів, що вже перебували в дорозі станом на 17 вересня 2025 року.

В указі зазначається, що нові мита мають доповнювати вже чинні торговельні обмеження, а не замінювати їх.

Також підкреслюється, що мито не поширюється на вантажі, які підпадають під спеціальні винятки, передбачені іншими указами.

30 липня 2025 року президент США ввів 25% мито на імпорт товарів з Індії.

Підставою для цього стало те, що Індія є одним із найбільших покупців російської нафти.

4 серпня Трамп оголосив про намір знову підвищити мита на індійські товари через продовження імпорту російської нафти.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.