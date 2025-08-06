Трамп прийме лідерів Азербайджану та Вірменії для мирних переговорів
Президент США Дональд Трамп 8 серпня планує прийняти в Білому домі президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна для посередництва в укладенні мирної угоди між країнами.
Про це повідомляє The Washington Post.
Мирна угода між Азербайджаном і Вірменією
За словами джерел видання, не виключено, що мирна угода між Азербайджаном і Вірменією може бути оголошена під час п’ятничної зустрічі лідерів цих країн з Трампом.
Це стало б історичним досягненням для врегулювання конфлікту, який триває десятиліттями.
Пресслужба Пашиняна підтвердила його візит до США 7-8 серпня.
За офіційною інформацією, у Вашингтоні вірменський прем’єр проведе двосторонню зустріч з Трампом з метою поглиблення стратегічного партнерства Вірменія—США.
Також запланована тристороння зустріч за участі прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, президента США Дональда Трампа та президента Азербайджану Ільхама Алієва.
Мета зустрічі – просування миру, благополуччя та економічного співробітництва в регіоні.
У Баку поки офіційно не коментували інформацію The Washington Post про заплановану зустріч та можливе підписання мирної угоди між двома кавказькими країнами.