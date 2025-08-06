Трамп прийме лідерів Азербайджану та Вірменії для мирних переговорів

Президент США Дональд Трамп 8 серпня планує прийняти в Білому домі президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна для посередництва в укладенні мирної угоди між країнами.

Про це повідомляє The Washington Post.

Мирна угода між Азербайджаном і Вірменією

За словами джерел видання, не виключено, що мирна угода між Азербайджаном і Вірменією може бути оголошена під час п’ятничної зустрічі лідерів цих країн з Трампом.

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Це стало б історичним досягненням для врегулювання конфлікту, який триває десятиліттями.

Пресслужба Пашиняна підтвердила його візит до США 7-8 серпня.

За офіційною інформацією, у Вашингтоні вірменський прем’єр проведе двосторонню зустріч з Трампом з метою поглиблення стратегічного партнерства Вірменія—США.

Також запланована тристороння зустріч за участі прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, президента США Дональда Трампа та президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Мета зустрічі – просування миру, благополуччя та економічного співробітництва в регіоні.

У Баку поки офіційно не коментували інформацію The Washington Post про заплановану зустріч та можливе підписання мирної угоди між двома кавказькими країнами.

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