Zara змусили прибрати рекламу сорочки та сукні: що не так зі світлинами

Британський регулятор у сфері реклами (ASA) заборонив два рекламні зображення бренду Zara через використання моделей, які мали “нездорово худий” вигляд.

Рекламу визнали “соціально безвідповідальною” і заборонили її повторне використання.

Скаргу на дві публікації на сайті Zara надіслали до ASA у травні. Перша рекламувала об’ємну сорочку з кишенями, друга – коротку сукню. На думку скаржників і регулятора, обидві моделі мали надмірно худий вигляд, що могло негативно вплинути на споживачів, зокрема молодь.

У випадку з сорочкою регулятор зазначив, що через глибокий виріз акцент був зроблений на ключицях, які “виступали”. Також поза моделі та вільний крій одягу створювали враження надзвичайної худорлявості рук, плечей і грудей.

Two Zara adverts have been banned in the UK due to the models looking “unhealthily thin”. Zara is not alone as both M&S and Next have also had adverts banned in recent months for the same reason – latest from me at BBC News https://t.co/GCfUSNPLCL

