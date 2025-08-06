Zara змусили прибрати рекламу сорочки та сукні: що не так зі світлинами

Британський регулятор у сфері реклами (ASA) заборонив два рекламні зображення бренду Zara через використання моделей, які мали “нездорово худий” вигляд.

Рекламу визнали “соціально безвідповідальною” і заборонили її повторне використання.

Що саме не сподобалося ASA

Скаргу на дві публікації на сайті Zara надіслали до ASA у травні. Перша рекламувала об’ємну сорочку з кишенями, друга – коротку сукню. На думку скаржників і регулятора, обидві моделі мали надмірно худий вигляд, що могло негативно вплинути на споживачів, зокрема молодь.

Зараз дивляться

У випадку з сорочкою регулятор зазначив, що через глибокий виріз акцент був зроблений на ключицях, які “виступали”. Також поза моделі та вільний крій одягу створювали враження надзвичайної худорлявості рук, плечей і грудей.

Two Zara adverts have been banned in the UK due to the models looking “unhealthily thin”. Zara is not alone as both M&S and Next have also had adverts banned in recent months for the same reason – latest from me at BBC News https://t.co/GCfUSNPLCL — Charlotte Edwards (@EdwardsCLM) August 6, 2025

В іншому рекламному зображенні, що демонструвало сукню, ASA звернула увагу на використання світлотіні, що підкреслювала тонкі ноги моделі. Крім того, розташування ліктів і верхньої частини рук створювало “непропорційний”, на думку регулятора, вигляд.

Zara Faces Ad Ban Over Models Deemed ‘Unhealthily Thin’ pic.twitter.com/IIxFiRr8NJ — Carl (@Carl1111936272) August 6, 2025

– Ми дійшли висновку, що моделі на цих зображеннях мають нездорово худий вигляд, а отже, реклама є безвідповідальною, – йдеться у рішенні ASA.

Що відповіла Zara

У відповідь на зауваження Zara надала медичні довідки про те, що обидві моделі перебували у доброму здоров’ї на момент проведення фотосесії.

Компанія також зазначила, що зображення не редагувалися, окрім незначного коригування кольору та освітлення.

Бренд також послався на дотримання стандартів, викладених у звіті Fashioning a Healthy Future від 2007 року, зокрема на рекомендацію № 3, згідно з якою моделі повинні надавати медичне свідоцтво про відсутність розладів харчової поведінки.

У Zara додали, що після інформування з боку ASA одразу прибрали обидва зображення з сайту та застосунку, хоча жодних прямих скарг від клієнтів не отримували.

– Ми врахували рішення ASA за результатами індивідуальної скарги на два зображення, які ми одразу ж видалили після звернення. Ми прагнемо відповідального контенту й дотримуємося суворих стандартів щодо підбору моделей і фотографій, – заявив представник Zara у Великій Британії.

Раніше аналогічні заборони отримували й інші бренди. У липні ASA заборонила рекламу Marks & Spencer – також через надмірну худорлявість моделі.

Подібне рішення ухвалили й щодо бренду Next – його реклама джинсів підкреслювала худорлявість за допомогою кута зйомки, що регулятор теж визнав безвідповідальним підходом.

Джерело : BBC, Independent

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