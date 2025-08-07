Кремль намагається зірвати мирні зусилля США – ISW

Кремль намагається зірвати зусилля США зі схиляння російського диктатора Володимира Путіна до переговорів з припинення війни в Україні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські коментатори провокують розкол в адміністрації Трампа

Експерти звернули увагу, що російські коментатори намагаються спровокувати розкол всередині адміністрації президента США Дональда Трампа.

Мета – спроба уникнути санкцій США напередодні оголошеного лідером Білого дому дедлайну 8 серпня щодо домовленостей про мир в Україні.

Російські державні ЗМІ та прокремлівські видання поширили коментарі депутатів Державної думи РФ, які позиціонували Стіва Віткоффа як раціонального учасника переговорів між США і Росією, а Трампа – як ірраціонального.

Депутат Держдуми Григорій Карасін заявив, що сподівається на конкретні, а не емоційні, як останні заяви Трампа результати зустрічі Віткоффа з Путіним.

Олексій Чепа стверджував, що Трамп відправив Віткоффа згладити напругу після ультиматумів про припинення війни.

В ISW переконані, що Кремль застосовує подібні інформаційні тактики проти адміністрації Трампа, щоб підірвати поточні зусилля Вашингтона змусити Путіна взяти участь у переговорах.

Росія також прагне змусити США піти на односторонні поступки без попередніх умов щодо припинення вогню.

Нагадаємо, що 8 серпня спливає термін 10-денного дедлайну Трампа для Росії щодо завершення війни в Україні.

Вчора 6 серпня до Москви прибув спецпосланець США Стів Віткофф для переговорів з Путіним.

Подробиці переговорів наразі не розголошують, проте стало відомо, що наступного тижня президент США може особисто зустрітися з російським лідером.

