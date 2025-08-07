Поінформовані оцінять пастку: західні ЗМІ про ймовірну зустріч Трампа та Путіна

Факти ICTV підготували огляд публікацій у західних ЗМІ щодо ймовірної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Деякі медіа повідомляють про передачу Путіну пакета пропозицій, обговорення тристороннього формату за участі Володимира Зеленського та ймовірне місце проведення саміту.

Однак офіційного підтвердження цьому немає. На тлі суперечливих сигналів Київ і європейські партнери наголошують: жодні домовленості про війну не можуть відбуватися без участі України.

Центр протидії дезінформації закликає критично ставитися до інформаційного шуму навколо теми.

– Більшість чуток у медіа зараз і близько не відповідають реальності. Особливо щодо планів – навпаки, одразу стирчать вушка за публікаціями, і не тільки російські, бо всі переслідують свої інтереси, – наголосив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Onet

Розкриваємо деталі мирних пропозицій Дональда Трампа для Володимира Путіна: Москва має отримати дуже багато.

Польське видання Onet пише, що дізналося про зміст пропозиції США щодо України, яку було представлено диктатору Путіну під час переговорів із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у Москві.

Onet з посиланням на джерела стверджує, що ця пропозиція була погоджена з європейськими партнерами.

– Нам стало відомо, що Москва отримала дуже вигідну пропозицію від адміністрації Трампа, – зазначило видання.

Як зазначає Onet, у запропонований пакет увійшли такі пункти:

перемир’я в Україні без укладення миру;

фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладання питання про їх статус на 49 або 99 років;

скасування більшості санкцій проти РФ та поступове відновлення енергетичного співробітництва.

У пропозиції не згадуються гарантії про нерозширення НАТО – ключова вимога Москви. Також, за даними видання, Кремль не отримав обіцянок щодо припинення військової допомоги Україні.

Sky News

Перша за роки зустріч Трампа і Путіна не обов’язково означає припинення вогню в Україні.

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться вперше за кілька років, проте це не обов’язково означає припинення вогню в Україні.

Якщо повідомлення NBC є правдивими, і проведення саміту між Путіним і Трампом залежить від того, чи погодиться російський президент зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, то така зустріч може взагалі не відбутися.

Це буде перша зустріч президента США з президентом Росії за більш ніж чотири роки – після одного з найпохмуріших періодів у історії двосторонніх відносин між країнами.

Проте саміт Путіна і Трампа не обов’язково означатиме припинення вогню, пише Sky News.

З одного боку, це може свідчити про досягнення певного консенсусу, а особиста зустріч потрібна для того, щоб остаточно закріпити домовленості.

Такий підхід завжди був характерним для Росії. Вона послідовно заявляла, що зустріч на рівні президентів можлива лише за наявності конкретного предмету для домовленості.

З іншого боку, за цим може не стояти нічого суттєвого – це може бути лише жест заради картинки.

The Guardian

Відмова Путіна зустрітися із Зеленським може зірвати саміт із Трампом

Зусилля з організації особистої зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним можуть зазнати краху через відмову лідера Кремля зустрітися з Володимиром Зеленським – потенційною умовою Білого дому для цього надважливого саміту. Про це пише The Guardian.

У четвер з’явилися суперечливі сигнали щодо можливого саміту між Путіним і Трампом: представники Білого дому та Кремля часом озвучували протилежні позиції щодо вимог лідерів і стану підготовки зустрічі.

Це вказує на новий, хаотичний етап у непослідовних спробах Трампа домовитися про припинення війни в Україні.

Путін заявив, що наразі не готовий зустрічатися із Зеленським, попри те, що Кремль водночас повідомив про підготовку до двостороннього саміту з Дональдом Трампом уже наступного тижня.

– Я загалом не проти, це можливо, але для цього мають бути створені певні умови, – сказав Путін про потенційну зустріч із Зеленським. – На жаль, ми досі далекі від створення таких умов.

Після зустрічі Путіна зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом, яка відбулася у Кремлі в середу, з Вашингтона надійшли повідомлення, що російський президент нібито погодився спочатку зустрітися з Трампом, а згодом – із Зеленським у тристоронньому форматі.

Однак уже наступного дня представник Білого дому в коментарі New York Post заявив, що Трамп погодиться на зустріч із Путіним лише за умови, що той попередньо проведе переговори з Володимиром Зеленським, а на таку умову російський лідер раніше не приставав.

Попри оптимістичні заяви Кремля про підготовку двостороннього саміту, там заперечують, що питання тристоронньої зустрічі з участю Зеленського взагалі обговорювалося.

– Ми пропонуємо зосередитися насамперед на підготовці двосторонньої зустрічі з Трампом, – сказав журналістам у Москві помічник Путіна Юрій Ушаков. – Що ж до тристороннього формату, про який із якоїсь причини говорили у Вашингтоні вчора, його згадала лише американська сторона під час зустрічі в Кремлі. Але це питання не обговорювалося. Російська сторона залишила цю пропозицію без жодних коментарів.

Місце проведення можливого саміту поки що не назване. Водночас Путін, який у четвер зустрічався в Кремлі з президентом ОАЕ Мохаммедом бін Заєдом Аль Нагаяном, припустив, що переговори могли б пройти в Об’єднаних Арабських Еміратах.

– У нас багато друзів, які готові допомогти з організацією таких подій. Один із них – президент Об’єднаних Арабських Еміратів, – заявив він.

Той факт, що Путін і Трамп можуть намагатися домовитися про Україну без участі української сторони, викликає тривогу в Києві та європейських столицях. Там наголошують: Україна має брати безпосередню участь у переговорах щодо власної долі.

The New York Times

Для Путіна саміт з Трампом – ключ до досягнення цілей щодо України

Після того як Стів Віткофф залишив Росію в середу, Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

До дзвінка також приєдналися генсек НАТО Марк Рютте та європейські лідери. Путін прагне зустрічі з Трампом, вбачаючи в ній шанс нав’язати “мир” на своїх умовах, пише NYT.

Російський диктатор Путін давно демонструє зацікавленість у зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яку розглядає як “найкращий шанс” здобути перевагу у війні проти України.

Не лише за рахунок окупації, а й шляхом досягнення вигідної для себе угоди.

Із початку повномасштабного вторгнення, за даними видання, як аналітики, так і люди, знайомі з мисленням Путіна, стверджують: головна мета лідера Кремля полягає не стільки у завоюванні територій, скільки у нав’язуванні “мирної угоди”, яка дозволила б йому реалізувати свої геополітичні амбіції.

Путін, за інформацією NYT, намагається підтримувати канали зв’язку з Вашингтоном і одночасно уникати ескалації у відносинах із Трампом.

Про що саме йшлося на зустрічі Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом 6 серпня в Москві – наразі достеменно невідомо. Не виключено, що під час переговорів Путін міг натякнути на готовність до певних поступок щодо окупованих українських територій.

Частина експертів припускає, що раніше цього року Путін міг тиснути на своїх посередників, вимагаючи від них займати жорстку переговорну позицію, аби добитися особистої зустрічі з Трампом.

У Кремлі, ймовірно, вважають, що саме прямий діалог може дати Путіну змогу переконати Трампа підтримати російське трактування “коренів конфлікту”.

За словами джерел NYT, близьких до Кремля, а також західних аналітиків, головні вимоги Путіна стосуються гарантій щодо блокування вступу України до НАТО, зупинення подальшого розширення Альянсу, скорочення військових можливостей України та створення умов для появи проросійського уряду в Києві.

Джерела підкреслюють, що ці стратегічні цілі, а не контроль над окремими територіями, є для Путіна пріоритетом.

Reuters

Кремль заявляє, що Путін і Трамп зустрінуться найближчим часом, Зеленський радиться з європейцями

Володимир Путін і Дональд Трамп зустрінуться найближчими днями, повідомили у Кремлі 7 серпня. Це відбувається на тлі зусиль президента США домогтися прориву у припиненні війни в Україні, після того як він висловив зростаюче розчарування діями російського президента та пригрозив новими санкціями.

Оголошення прозвучало наступного дня після тривалої, тригодинної зустрічі спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з Путіним у Москві, пише Reuters.

Трамп попередив про введення нових санкцій проти Росії та країн, які купують її експорт, починаючи з п’ятниці, якщо Путін не погодиться припинити понад трирічний конфлікт – найкривавіший в Європі з часів Другої світової війни.

У середу Трамп підвищив мита на індійську нафту через її закупівлю в Росії та заявив, що аналогічні заходи можуть бути застосовані і до Китаю – ще одного великого покупця російської нафти.

Наразі невідомо, чи будуть оголошені додаткові кроки після закінчення п’ятничного дедлайну.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що Росія та США домовилися провести саміт Путіна і Трампа “в найближчі дні”.

Путін заявив, що Об’єднані Арабські Емірати є “цілком прийнятним” місцем для переговорів, але не підтвердив, що саме ця країна прийматиме зустріч.

Зустріч лідерів США та Росії не відбувалася з червня 2021 року, коли Путін і Джо Байден провели саміт у Женеві.

У лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України, посилаючись на загрозу власній безпеці, що спричинило глибоку кризу у відносинах між Москвою і Заходом.

Київ та його західні союзники розглядають це вторгнення як імперіалістичну спробу захоплення територій.

Bloomberg

Путін і Трамп планують зустріч, а США наполягають на участі Зеленського

У Кремлі заявили, що Володимир Путін та Дональд Трамп перебувають на фінальному етапі узгодження деталей особистої зустрічі, яка може відбутися вже найближчими днями.

Білий дім наголошує: жодної домовленості не буде, доки Путін не погодиться на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Bloomberg.

За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, сторони вже визначили місце зустрічі – його оголосять пізніше.

У США це заперечують: представник Білого дому підкреслив, що жодної дати чи локації офіційно не затверджено — все залежить від згоди Кремля на діалог із Києвом.

Путін у четвер заявив, що не проти переговорів із Зеленським, але “умови для цього ще не створено”.

Попри суперечності, Москва демонструє активізацію переговорного процесу – вчора Путін провів у Кремлі тригодинну зустріч із спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

Тим часом Дональд Трамп пригрозив вторинними санкціями для покупців російської нафти, якщо Путін не погодиться на перемир’я до п’ятниці.

Вашингтон намагається домогтися прориву у переговорах на тлі того, що війна триває вже четвертий рік.

Після повернення в Білий дім Трамп неодноразово обіцяв “швидко завершити війну”, але нині дедалі більше розчаровується у позиції Путіна.

Попри шість телефонних розмов із лютого, російський президент так і не погодився на припинення вогню. Сам Трамп заявив 6 серпня, що переговори Віткоффа з Путіним не стали проривом, хоча сам факт підготовки зустрічі – першої з 2018 року – свідчить про певний прогрес.

У Києві та європейських столицях побоюються, що Путін спробує схилити Трампа до поступок.

Залишається багато відкритих питань: які саме умови угоди, хто гарантуватиме її виконання, і яку роль матиме Україна.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Трампом обговорював з європейськими лідерами можливі формати мирних переговорів — серед них «дві двосторонні та одна тристороння зустріч» за участі Трампа, Путіна і Зеленського.

– Україна не боїться переговорів і чекає такої ж сміливості від російської сторони, – заявив Зеленський у соцмережах.

Трамп і надалі стикається з критикою з боку тих, хто вбачає реальний ризик у тому, що Путін зможе уникнути покарання, попри те, що війна триває вже четвертий рік.

– Трамп відчайдушно шукає щось, що можна назвати перемогою. І, як я прогнозую, Путін йому це дасть, – заявив Майкл Кеннеді, професор міжнародних і суспільних справ Університету Брауна. – Трамп ухопиться за це, тоді як ті, хто краще поінформований, зрозуміють, у яку пастку він потрапив.

Путін вважає Крим – український півострів на Чорному морі, незаконно анексований Росією у 2014 році – своєю територією, як і частини східних та південних регіонів України: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які російські війська наразі не контролюють повністю.

Україна заявляє, що не готова відмовлятися від жодного клаптика своєї території. Київ вимагає повного виведення російських військ і виплати репарацій за руйнування, завдані країні з моменту вторгнення в лютому 2022 року.

Раніше США пропонували визнати Крим російським у межах потенційної угоди, а також фактично погодитися з контролем РФ над частинами інших окупованих українських територій. Згідно з тими попередніми пропозиціями, контроль над частинами Запорізької та Херсонської областей мав бути повернутий Україні.

Як повідомив Ушаков, під час зустрічі Путін і Віткофф також обговорювали відносини між Росією та США, і зазначили, що їх можна було б розвивати за “абсолютно іншим, взаємовигідним сценарієм”.

