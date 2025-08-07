Трамп проведе зустріч із Путіним лише за умови переговорів із Зеленським

У Кремлі заявили, що Володимир Путін і Дональд Трамп завершують узгодження деталей особистої зустрічі, яка може відбутися вже найближчими днями.

У Білому домі наполягають: жодної домовленості не буде, доки Путін не погодиться зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише Bloomberg.

Зустріч Трампа і Путіна: що відомо

За словами помічника президента РФ з міжнародної політики Юрія Ушакова, США та Росія вже визначили місце проведення переговорів, його оголосять пізніше.

– Ми починаємо опрацювання конкретних питань, щоби провести зустріч наступного тижня, – сказав Ушаков у четвер журналістам.

Представник Білого дому застеріг: жодної дати чи локації офіційно не погоджено, доки Москва не погодиться на діалог із Києвом.

У четвер Путін заявив, що не заперечує проти зустрічі із Зеленським, якщо будуть створені “належні умови”, хоча наразі, за його словами, цих умов немає.

Попри це, Кремль намагається створити видимість активного просування переговорного процесу за день після того, як Путін провів майже тригодинну зустріч із спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом у Москві.

Трамп погрожує санкціями покупцям нафти у РФ

Тим часом Трамп пригрозив запровадити вторинні санкції проти покупців російської нафти, якщо Путін не погодиться на перемир’я до п’ятниці. Вашингтон активізував зусилля, щоб припинити війну, яка триває вже четвертий рік.

Після повернення на пост президента Трамп неодноразово обіцяв швидко завершити війну. Проте він дедалі більше розчаровується в позиції Путіна.

Російський президент, попри шість телефонних розмов між ними з лютого, досі не погодився на припинення вогню.

У середу, 6 серпня, Трамп заявив, що не вважає останні події (розмову Віткоффа і Путіна) проривом. Проте сам факт підготовки зустрічі, першої з 2018 року, свідчить про певний поступ у переговорах.

Побоювання Києва та лідерів ЄС

Тим часом у Києві та європейських столицях побоюються, що Путін може переконати Трампа піти на надмірні поступки.

До того ж залишаються численні питання: як саме виконуватиметься ймовірна угода та які гарантії безпеки отримає Україна.

Президент Зеленський повідомив, що під час розмови з Трампом у середу обговорював разом із європейськими партнерами “різні формати” мирних переговорів, зокрема “дві двосторонні та одну тристоронню” зустрічі за участі трьох президентів.

– Україна не боїться переговорів і чекає такої ж сміливості від російської сторони, – заявив він у соцмережах.

