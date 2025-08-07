Укр Рус
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

Трамп ухвалить рішення про санкції проти РФ у наступні 24-36 годин — Рубіо

Марко Рубіо
Фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп ухвалить рішення щодо санкцій проти Росії впродовж найближчих 24-36 годин.

Про це Марко Рубіо сказав під час своєї пресконференції.

Рішення Трампа щодо санкцій проти РФ

За словами Марко Рубіо, рішення про санкції залежатиме від того, як просуватимуться переговори. І тоді президент Трамп вирішуватиме, чи запроваджувати санкції.

– Це рішення президент повинен буде ухвалити впродовж найближчих 24-36 годин. Багато що залежатиме від того, як просуватимуться переговори – робота, яку ми будемо виконувати протягом наступних кількох днів. І зрештою, президент вирішуватиме, чи вважає він, що санкції все ще потрібно вводити, чи ні, – сказав Рубіо під час спілкування із журналістами.

Державний секретар також заявив, що сьогодні і завтра американська сторона буде багато працювати, щоб побачити, наскільки можна наблизити дві сторони (Україну та РФ), а потім представити це президенту і дозволити йому ухвалити рішення.

– Тому я не хочу забігати наперед. Я не думаю, що ми вже дійшли до етапу, коли президент має ухвалити це рішення. Він має ухвалити це рішення до п’ятниці, – сказав Марко Рубіо.

На запитання журналіста, чи може відбутися телефонна розмова Трампа з Путіним протягом найближчих годин, Марко Рубіо сказав, що поки нічого не заплановано. Проте така розмова може статися протягом найближчих кількох днів.

Пов'язані теми:

Дональд ТрампМарко РубіоСанкції проти Росії
