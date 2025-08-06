У Німеччині планують скоротити виплати для новоприбулих біженців з України – законопроєкт

Коаліційний уряд Німеччини хоче знизити соціальні виплати для новоприбулих українських біженців приблизно на €100 на людину.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на відповідний законопроєкт.

Німеччина може знизити виплати для українців

Зараз українці, які прибувають до Німеччини, мають право на соціальну допомогу на підставі директиви ЄС про тимчасовий захист.

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Ця директива дозволяє отримувати виплати без необхідності проходити процедуру надання притулку.

Відповідно до законопроєкту, українці, які прибули до Німеччини починаючи з 1 квітня 2025 року, отримуватимуть вже не виплати, передбачені для громадян, а допомогу за законом про підтримку шукачів притулку, яка є меншою.

У німецькому уряді повідомили, що наразі в країні проживає близько 1,25 млн українських біженців.

З них приблизно 21 тис. приїхали вперше в період з 1 квітня по 30 червня 2025 року.

Проєкт закону має пройти схвалення уряду і верхньої палати парламенту, після чого набуде чинності до кінця поточного року.

В Німеччині тривалий час тривають дискусії щодо розміру соціальної допомоги для українців, оскільки держава прагне скоротити витрати на соціальне забезпечення.

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер нещодавно висловився за зменшення виплат усім українським біженцям, а не лише тим, хто приїхав нещодавно.

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