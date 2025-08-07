Укр Рус
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

У США затримали військового за спробу передати Росії дані про Abrams

армия США
Фото: Depositphotos

Американського солдата заарештували в місті Ель-Пасо штату Техас за спробу передати Росії конфіденційну інформацію про американські бойові танки M1A2 Abrams.

Про це повідомляють CNN та Міністерство юстиції США.

Солдат Сполучених Штатів намагався допомогти РФ

Федеральні прокурори стверджують, що 22-річний Тейлор Адам Лі, діючий військовослужбовець з Форт-Бліссі з дуже високим рівнем допуску до секретної інформації, запропонував допомогу Росії.

В червні військовий надіслав через інтернет технічну інформацію про танк M1A2 Abrams.

За словами прокурорів, Лі заявив:

— США незадоволені мною за те, що я намагаюся викрити їхні слабкі місця. Наразі я навіть готовий добровільно допомагати Російській Федерації в будь-який спосіб.

У липні Лі намагався надати конфіденційну інформацію про вразливість танків особі, яку він вважав російським шпигуном.

Наприкінці місяця він доставив те, що виглядало як частина танкового обладнання, до складу в Ель-Пасо.

Після цього Лі надіслав повідомлення з текстом: Місія виконана.

Заступник директора відділу контррозвідки ФБР Роман Рожавський заявив, що Лі надав інформацію в обмін на російське громадянство.

Окрім порушення закону про шпигунство, його також звинувачують у спробі експортувати контрольовані технічні дані без ліцензії.

Командувач Контррозвідки армії США бригадний генерал Шон Стінчон назвав арешт “тривожним нагадуванням про серйозну загрозу” перед американською армією.

— Сьогоднішній арешт є попередженням для всіх, хто думає зрадити США, особливо для військовослужбовців, які присягали захищати нашу батьківщину, – заявив Роман Рожавський, заступник директора відділу контррозвідки ФБР.

Нагадаємо, що наприкінці липня Україна отримала першу партію танків Abrams  від Австралії.

Загалом Австралія зобов’язалася надати Україні 49 танків Abrams загальною вартістю $245 млн.

