Є велика ймовірність: Трамп прокоментував можливість зустрічі із Зеленським та Путіним

Американський президент Дональд Трамп вважає дуже ймовірним те, що президент України Володимир Зеленський та кремлівський диктатор Володимир Путін погодяться зустрітися в найближчій перспективі.

Про це Трамп сказав у відповідь на запитання журналістки під час спілкування у Білому домі.

Зустріч Зеленського та Путіна: що сказав Трамп

Так, журналістка запитала, яка ймовірність того, що президент Зеленський та Путін зустрінуться для переговорів та коли це може статися.

Дональд Трамп відповів, що є дуже велика ймовірність, що Зеленський та Путін зустрінуться. А ще американський президент зауважив, що мав дуже хороші переговори з Путіним.

– Є дуже велика ймовірність, що вони (Зеленський та Путін) це зроблять. І ми ще не визначили, де. У нас сьогодні були дуже хороші переговори з президентом Путіним, і є дуже велика ймовірність, що ми можемо завершити цей раунд, який був довгим і продовжує бути довгим, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро, – сказав Дональд Трамп.

А ще американський президент зауважив, що США вже завершили п’ять воєн та знищили ядерний потенціал Ірану. Так Дональд Трамп вказав на статус США у світі та наголошує, що американські збройні сили найкращі.

Після зустрічі Путіна і спецпосланця президента США Стіва Віткоффа Трамп у телефонних розмовах із європейськими лідерами повідомив, що хоче незабаром — можливо, вже наступного тижня — зустрітися з Путіним. А потім Трамп хоче провести тристоронні переговори з російським диктатором та президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє CNN.

Двоє чиновників Білого дому повідомили CNN, що Путін під час переговорів із Віткоффом запропонував провести зустріч із Трампом. Зазначається, що помічники Трампа одразу ж почали планувати ці зустрічі.

Місце зустрічі ще не визначено, але, за даними Білого дому, обговорюється кілька варіантів. Переговори можуть відбутися вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що проведення зустрічі між Трампом та Путіним залежатиме від прогресу у досягненні миру в Україні.

